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“احجز الان fcms.cbl.gov.ly” رابط منظومة مصرف ليبيا المركزي للاغراض الشخصية لحجز حتى 4000 دولار
رابط منظومة مصرف ليبيا المركزي للاغراض الشخصية، مصرف ليبيا المركزي أتاح إمكانية شراء نقد أجنبي عبر الانترنت، وبذلك يستطيع المواطن الحصول على عملات أجنبية بطريقة شرعية وبأسرع وأسهل كيفية من خلال الموقع الرسمي للبنك، ويتساءل الكثيرون عن الرابط وطريقة الحجز بالخطوات والشروط المطلوبة، وهذا ما سنوضحه لكم اليوم عبر هذا المقال.
رابط منظومة مصرف ليبيا المركزي للاغراض الشخصية
أصبح بإمكان المواطنين الليبيين حجز عملات أجنبية تبلغ قيمتها 4000 دولار أمريكي وذلك من خلال الدخول الى رابط منظومة مصرف ليبيا المركزي للاغراض الشخصية ثم اتباع الخطوات اللازمة بالترتيب، وفيما يلي سنقدم لكم الرابط والخطوات المتبعة للحجز :
- الدخول الى موقع المصرف المركزي الليبي ثم التوجه الى منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد، عبر الضغط هنا.
- قم بإدخال الرقم الوطني ثم رقم الهاتف ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.
- إذا لم يكن لديك حساب شخصي على المنصة اضغط على “سجل حساب جديد الآن”.
- اكتب البيانات والمعلومات المطلوبة، وستصلك رسالة تحتوي رمز التأكيد.
- ادخل رمز التأكيد، وتحقق من بياناتك قبل استكمال الطلب.
- سيكون عليك بعد ذلك إدخال رقم حسابك لتتم عملية الحجز بنجاح.
شروط حجز العملة مصرف ليبيا المركزي
وضع المصرف المركزي الليبي بعض الشروط الواجب توافرها في الفرد ليستطيع الحصول على نقد أجنبي من البنك، وإذا انطبقت على المواطن تلك الشروط فيمكنه اتباع الخطوات المطلوبة بسهولة تامة عبر رابط منظومة مصرف ليبيا المركزي للاغراض الشخصية، وفيما يلي أبرز تلك الشروط :
- وجود رصيد حساب كافي بالمصرف لدى مقدم الطلب.
- عدم وجود أي مشاكل مصرفية تتعلق بالمتقدم.
- عملية حجز العملة الاجنبية تبدأ من الساعة الرابعة مساء.
- تسجيل المتقدم لرقمه الوطني أثناء تقديم الطلب.