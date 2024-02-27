“احجز الان fcms.cbl.gov.ly” رابط منظومة مصرف ليبيا المركزي للاغراض الشخصية لحجز حتى 4000 دولار

رابط منظومة مصرف ليبيا المركزي للاغراض الشخصية، مصرف ليبيا المركزي أتاح إمكانية شراء نقد أجنبي عبر الانترنت، وبذلك يستطيع المواطن الحصول على عملات أجنبية بطريقة شرعية وبأسرع وأسهل كيفية من خلال الموقع الرسمي للبنك، ويتساءل الكثيرون عن الرابط وطريقة الحجز بالخطوات والشروط المطلوبة، وهذا ما سنوضحه لكم اليوم عبر هذا المقال.