بعد إعلان السيد الوزير لتفاصيلها.. هل تم تحديد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024؟ تعرف على كل التفاصيل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 قام وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بعقد اجتماع مع اللجنة المختصة بوضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للعام الدراسي 2023- 2024، وضم هذا الاجتماع المسئولين عن بنك الاسئلة الخاص بامتحانات شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى رؤساء المواد، وكان الاجتماع قائم في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في مدينة المقطم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

قام وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بتوجيه بعض الإرشادات للجنة المسئولة عن وضع جدول الامتحانات وطلب مراعاة الفترة الزمنية بين الامتحان والذي يليه في جميع الشعب العلمية والادبية، حتى يتيح ذلك لطلاب الثانوية أخذ فرصة مناسبة لمراجعة المواد قبل الاختبار، كما وجه الوزير أوامره لإجراء امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع قبل يوم عيد الأضحى، ومن المقرر أن تبدأ هذه الامتحانات في اليوم العاشر من يونيو 2024، وسوف يتم بدء أول يوم لامتحانات المواد الفعلية المضافة للمجموع في يوم الثاني والعشرين من يوليو 2024 الذي سيكون موافق ليوم سبت.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

أوضح رضا حجازي أنه سوف يتم عقد اجتماع مع هيئة اتحاد طلاب مصر، وذلك بهدف مناقشة جدول الامتحانات الخاص بشهادة الثانوية العامة، قبل الإعلان عنه بشكل مؤكد، وقد أكد الدكتور رضا حجازي أن الإعلان عن الجدول سيكون قريبا جدا، وأشاد الوزير بدور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في مساهمته بنجاح منظومة التعليم، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي قام به المركز في الفترة الماضية، ومن المقرر أن تكون امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام بنفس المواصفات الخاصة بامتحان العام الماضي، وستكون بنظام Open Book.