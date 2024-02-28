الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة 131 في العراق 2024 عبر بوابة حكومة المواطن الإلكترونية

أسماء نقل النفوس الوجبة 131 في العراق من أكثر الموضوعات التي ازداد البحث عنها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهذا بناء على الموافقة الحاصلة عليها مديرية الأحوال المدنية والإقامة والجوازات من وزير الداخلية، وبناء على كل توجيهات المدير العام في المديرية نشأت إبراهيم الخفاجي تم تقديم الخدمات والدعم اللازم إلى المواطنين، الذين تم الإعلان عن أسمائهم في الوجبة هذه، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل.

أسماء نقل النفوس الوجبة 131 في العراق

الوجبة الجديدة الهدف منها هو تسهيل عملية نقل النفوس، والقيام بتغيير الألقاب إلى المواطنين في دولة العراق، والخطوة هذه تأتي في إطار جهود الحكومة في العراق وذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية والعمل على تحسين خدمات الأحوال المدنية والإقامة والجوازات، وتعكس إلتزام الحكومة العراقية بتقديم الرعاية والدعم إلى المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم، وتم توفير رابط عليه كل أسماء الوجبة الجديدة الخاصة بنقل النفوس، حيث متوفر إلى المواطنين أن يطلعوا على هذه الأسماء حتى يعرفوا إذا كان اسمهم من بين الأسماء المشمولين للوجبة هذه أم لا.

كيفية الاستعلام على أسماء نقل النفوس للوجبة 131

الآن يمكن لكل المواطنين العراقيين الاستعلام عن أسماء نقل النفوس للوجبة الجديدة، كل ما عليك اتباع مجموعة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في الآتي: