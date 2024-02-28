خلي ورقك جاهز عشان تقديم شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 أقرب مما تتخيل+خطوات حجز شقة من موقع صندوق الإسكان

شقق بنك الإسكان والتعمير يبحث عنها الكثير من الشباب في الدولة، حيث أعلنت وزارة الإسكان والتعمير المصرية تن طرح شقق سكنية ذات الطابع العصري الحديث كاملة التشطيب بمدينة العبور الجديدة، ويستطيع جميع الأشخاص القيام بحجز تلك الشقق السكنية، وسوف نوضح كيفية كيفية حجز الشقق في التالي تابعونا.

شقق بنك الإسكان والتعمير

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير المصرية عن طرح شقق الإسكان والتعمير لجميع المصريين، ويتم طرح تلك الشقق كاملة التشطيب ويستطيع جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الحجز من تحل الحصول على إحدى الشقق السكنية بمدينة العبور الجديدة، حيث تم الإعلان عن طرح ما يقرب من 1080 وحدة سكنية، ويتم حجز الوحدات بأسبقية الحجز.

طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير

يمكن حجز شقق الإسكان والتعمير من الموقع الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي الإلكتروني.

القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة كافة البيانات اللازمة.

قم بالضغط على أيقونة ارغب في التقديم ثم الحجز.

املأ استمارة الطلب بكافة البيانات اللازمة.

حمل جميع الأوراق المطلوبة.

سداد كافة الرسوم المستحقة للحجز مع إرفاق الإيصال.

الضغط على أيقونة تأكيد الحجز.

شروط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير

لكي يمكن الحصول على الشقق السكنية يلزم توفر التالي: