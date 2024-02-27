موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 60 مترجمة والقنوات الناقلة

دائمًا ما نجد المسلسلات التركية متصدرة الترندات وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة خاصةً في الوطن العربي ومن هذه المسلسلات مسلسل ” طائر الرفراف” الذي حاز على شعبية كبيرة منذ بداياته لذا نجد الجميع يتسائل دومًا عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة التي تضم الكثير من الأحداث الشيقة والغير متوقعة.

الفكرة التي يدور حولها هذا المسلسل

مسلسل طائر الرفراف هو أحد المسلسلات التركية التي كونت قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك بسبب احتوائه على أحداث مختلفة، حيث إن فكرة المسلسل تدور حول قصة حب تجمع بين البطل والبطلة والصراعات الطبقية التي تدور بينهما مع التصاعد في الأحداث، هذا وأن الحلقة 60 سيتم عرضها يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

القنوات التي تقوم بنقل مسلسل طائر الرفراف

يهتم الأشخاص بالقنوات التي تعمل على نقل المسلسلات المفضلة لهم والقنوات الناقلة لذلك هي:

قناة ستار تي في التركية

التردد:10922

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

قناة إم بي سي فور

التردد:12328.

الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز : 27500.

مسلسل طائر الرفراف يمتاز بأنه مزيج ما بين الإيقاع السريع و المزج بين الفانتازيا والاجتماعية الواقعية، حيث أنه بذلك يعمل على توفير قدر كبير من التشويق للمشاهد، كما أنه يحتوي علي العديد من الأحداث الدرامية المختلطة بين الإثارة والتشويق وهذه الأشياء سبب في جعله مميز وأدت إلي إقبال جماهيري من قبل المتابعين لمشاهدته، وينتمي المسلسل إلي نوعية المسلسلات التركية الرومانسية، ومع اقتراب موعد الحلقة 60 فهناك تزايد في عمليات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الأخرى.