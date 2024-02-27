“المغامرة هتبدأ” طريقة تنزيل لعبة فرى فاير free fire mobile على الموبايل اندرويد وايفون

تعد لعبة فرى فاير من الألعاب القتالية الأكثر شيوعًا بين الكثيرين من محبي ألعاب الفيديو حيث تخطى عدد المستخدمين لها حاجز المليار مستخدم، وتتميز هذه اللعبة بالتشويق والحماس فهي تتطلب من اللاعبين البقاء على قيد الحياة على جزيرة ومحاربة الأعداء، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذه اللعبة.

خطوات تنزيل لعبة فرى فاير

للاستمتاع بلعبة فرى فاير يمكنكم تحميل هذه اللعبة على هواتف الأندرويد بالخطوات التالية:

قم بفتح متجر بلاي ستور الموجود على هاتفك الذكي.

اكتب اسم اللعبة في محرك البحث الخاص بها Free Fire.

اضغط على كلمة بحث.

ستظهر أمامك على الشاشة أيقونة واسم اللعبة، قم بالنقر عليها.

اضغط بعد ذلك على أيقونة التثبيت وانتظر بضع ثوان حتى تتم عملية تثبيت اللعبة.

قم بفتح اللعبة من على هاتفك، ويمكنك بعد ذلك الاستمتاع باللعبة.

خطوات تحميل لعبة فري فاير على الهواتف الآيفون

يمكنكم كذلك تحميل لعبة فري فاير على الهواتف الآيفون بالخطوات التالية:

قم بفتح متجر آب ستور الخاص بهاتف الآيفون.

اكتب اسم اللعبة Free Fire في خانة البحث، واضغط على زر بحث.

ستظهر أمامك على الشاشة أيقونة اللعبة انقر عليها، وانتظر حتى يتم تثبيت اللعبة على الهاتف.

بعد ذلك يمكنك فتح اللعبة، والاستمتاع بها.

أهم مميزات لعبة فري فاير

تتميز لعبة فري فاير بالعديد من المميزات التي تجعلها الأفضل من بين ألعاب الفيديو وهي على النحو التالي: