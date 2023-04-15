بعد اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني وبدء امتحانات نهاية العام الدراسي، أصبحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مطالبة بالإجابة على عدد من الاستفسارات الموجَّهة إليها حول موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 لجميع المراحل التعليمية في جميع محافظات مصر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يُعقد امتحانات نهاية العام الدراسي لجميع مستويات التعليم، بما في ذلك المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفقًا للجدول الزمني المعتمد للعام الدراسي الحالي، والذي نشرته سابقًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووافق عليه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، تأكد أنه لا مصداقية لأية شائعات بخصوص تغير مواعيد الامتحانات أو تقديمها.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 لجميع المراحل التعليمية في جميع محافظات مصر

وحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه سيتم إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري لكافة المراحل، في مواعيدها المحددة المقبلة.

يوم السبت الموافق 6 مايو، يُفتتح امتحان النقل للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية. يوم 13 مايو، تُفتَتَحُ الاختبارات الخاصة بالشهادة الإعدادية. في السابع والعشرين من شهر مايو، تنطلق اختبارات الدبلوم بمجالات فنية. يوم العاشر من يونيو ستبدأ امتحانات الثانوية العامة وسوف تستمر لفترة تقارب شهر تقريباً.



موعد امتحانات نهاية العام للمعاهد الأزهرية

تبدأ فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للطلاب في المدارس الثانوية وامتحانات التحويل إلى معاهد قراءة، من يوم السبت 6 مايو، بينما تنطلق امتحانات شهادات المرحلة الابتدائية والإعدادية في نفس التاريخ، سيبدأ اختبار شهادة القراءات في يوم السبت 20 مايو، وستكون امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية للطلاب المرسلين والمرسلات من يوم السبت 3 يونيو.