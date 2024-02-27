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“ارحب بالاخبار الحلوة”.. شروط الحصول على سلفة الضمان الاجتماعي السعودية 1445.. سلفة فورية لا تشيل هم!!
سلفة الضمان الاجتماعي السعودية 2024
في عام 2024 تأتي شروط سلفة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية كجزء من مبادرات بنك التنمية الاجتماعية، بهدف توفير خدمات تمويلية مصممة خصيصًا للأفراد ذوي الدخل المحدود و تتبنى هذه الشروط معايير صارمة تهدف إلى ضمان توزيع الخدمات بشكل عادل مع الالتزام بالأولويات المحددة لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله وتتفاوت شروط سلفة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بحسب الفئات المستهدفة.
شروط سلفة الضمان الاجتماعي السعودية 1445
- حيث يجب أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 عامًا، وعمر الكفيل لا يجب أن يتجاوز 55 عامًا.
- ويتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري بمبلغ 14,500 ريال سعودي، مع عدم تجاوز حصة الفرد ثلاثة آلاف ريال سعودي من دخل الأسرة الشهري، ويتم حساب حصة الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.
- كما يشترط عدم كون المتقدمين موظفين أو متزوجين، مع السماح للمرأة المطلقة أو الأرملة بالتقديم إذا كانت تعول طفلاً أو أكثر وذلك لتأمين الدعم المالي لهؤلاء الفئات المحتاجة في المجتمع.
شروط الحصول على تمويل الترميم 1445
- يجب أن يكون عمر المقترض سبعين عامًا أو أقل، وعمر الكفيل خمسة وخمسين عامًا أو أقل.
- كما يتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري بمبلغ 14,500 ريال سعودي، ويشترط تقديم صك بملكية المنزل.
- ويجب أن لا يكون المنزل حديث البناء، ولم يتجاوز عمره خمسة أعوام مع تحديد الحد الأدنى لانتقال ملكية العقار بعام واحد وبعامين بين الأقارب من الدرجة الأولى.
- وفي حالة الحصول على تمويل للعقار من قبل، يجب أن يكون مر على صرف التمويل 8 سنوات على الأقل.
- ويجب ألا تتجاوز مساحة الأرض ألف متر مربع لضمان تحقيق الشروط المنصوص عليها بدقة وفاعلية.