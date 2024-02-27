“ارحب بالاخبار الحلوة”.. شروط الحصول على سلفة الضمان الاجتماعي السعودية 1445.. سلفة فورية لا تشيل هم!!

في عام 2024 تأتي شروط سلفة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية كجزء من مبادرات بنك التنمية الاجتماعية، بهدف توفير خدمات تمويلية مصممة خصيصًا للأفراد ذوي الدخل المحدود و تتبنى هذه الشروط معايير صارمة تهدف إلى ضمان توزيع الخدمات بشكل عادل مع الالتزام بالأولويات المحددة لتلبية احتياجات المجتمع بأكمله وتتفاوت شروط سلفة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بحسب الفئات المستهدفة.

شروط سلفة الضمان الاجتماعي السعودية 1445

حيث يجب أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 عامًا، وعمر الكفيل لا يجب أن يتجاوز 55 عامًا.

ويتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري بمبلغ 14,500 ريال سعودي، مع عدم تجاوز حصة الفرد ثلاثة آلاف ريال سعودي من دخل الأسرة الشهري، ويتم حساب حصة الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.

كما يشترط عدم كون المتقدمين موظفين أو متزوجين، مع السماح للمرأة المطلقة أو الأرملة بالتقديم إذا كانت تعول طفلاً أو أكثر وذلك لتأمين الدعم المالي لهؤلاء الفئات المحتاجة في المجتمع.

شروط الحصول على تمويل الترميم 1445