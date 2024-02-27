“اللحمة بـ 250 والزيت بـ 55 جنيه!!!!”.. اسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024 “الزيت، السكر، الارز، اللحوم”

اسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024، يبحث الالاف من المواطنين خاصة محدوي الدخل عن اسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024، حيث تقدم معارض اهلا رمضان كافة السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الكريم كالزيت والسكر واللحوم البيضاء والحمراء بأسعار تنافسية ومناسبة للجميع من أجل محاربة جشع التجار، واليكم قائمة اسعار السلع في معارض اهلا رمضان.

اسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024

وقد جاءت اسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024 وتحديدا المعرض الرئيسي فى صالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر مناسبة إلى حدا كبير، حيث صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة قد أن البنك المركزى قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان كما أن احتياطى الزيت يكفى 5 شهور، فيما يبلغ احتياطى السكر 6 شهور.

اسعار السلع في معرض اهلا رمضان 2024

سكر معبأ 1 كجم بسعر 27 جنيهًا.

أرز بلدي معبأ كسر (10%) 1 كجم بسعر 35 جنيهًا.

أرز بلدي معبأ كسر (5%) 1 كجم بسعر 36 جنيهًا.

أرز هندي معبأ كسر (10%) 1 كجم بسعر 30 جنيهًا.

– دقيق معبأ (ورقي- بلاستيك) 1 كجم بسعر 28 جنيهًا.

– سعر المكرونة 300 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه.

– سعر المكرونة 400 جم أنواع بسعر 13 جنيهًا.

– سعر المكرونة 1 كجم أنواع بسعر 27 جنيهًا.

– عدس مجروش 500 جم بسعر 40 جنيهًا.

– سعر الفول معبأ 500 جم بسعر 25 جنيهًا.

– زيت خليط 0.8 لتر بسعر 65 جنيهًا.

– زيت خليط 0.7 لتر بسعر 75 جنيهًا.

– زيت عباد 750 مللي بسعر 90 جنيهًا.

– سعر الزيت الخليط بسعر 100 جنيه 1 لتر.

– مسلى نباتي 700 جم بسعر 95 جنيهًا.

– مسلى نباتي 1.5 كجم بسعر 188 جنيهًا.

-شاي ناعم 250 جم بسعر 57 جنيهًا.

– شاي ناعم بسعر 8.5 جنيه 40 جرام.

أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان 2024

لحوم بقري طازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا.

دواجن مجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.

أوراك دواجن مجمدة 900 جم بسعر 90 جنيهًا.

جبنة 250 جم بسعر 14 جنيهًا.

– جبنة 125 جم بسعر 7 جنيهات.

– صلصة طماطم 300 جم بسعر 14.5 جنيه.

– ملح طعام 300 جم بسعر 1.5 جنيه.

– خل 1 لتر بسعر 12 جنيهًا.

– زبيب مصري بناتي 1 كجم بـ100 جنيه.

– بلح جاف (شنطة رمضان) 1 كجم بـ25 جنيهًا.

– جوز هند 1 كجم بـ150 جنيهًا.

– قمر الدين مستورد 400 جم بـ65 جنيهًا.

تختلف اسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024 من فرع لأخر، حيث جائت اسعار السلع في فرع البدرشين كما يلي:

الزيت يبدأ من 55 جنيهًا.

– السكر 27 جنيهًا.

-اللحوم تبدأ من 250 جنيهًا.

– الدواجن بسعر 100 جنيه.

– الدقيق 27 جنيهًا.

– الزبدة 125 جنيهًا.

– السمن يبدأ من 80 جنيهًا.

– الأرز عريض الحبة يبدأ من 30 جنيهًا.

– الأرز رفيع الحبة 27 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الياميش في معرض أهلًا رمضان جاءت كالتالي:

– عين جمل حصى 270 جنيهًا.

– مشمشية 460 جنيهًا.

– فروتي مركز 45 جنيهًا.

– فسدق جامبو 760 جنيهًا.

-البلح 49,80 جنيه.

– كاجو مملح 620 جنيهًا.

– قراصيا 360 جنيهًا.

– كاجو جامبو 680 جنيهًا.

-التمر 65 جنيهًا.

– لوز حصى 260 جنيهًا.