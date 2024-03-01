“الزيادة قد ايه” تفاصيل زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال شهر مارس 2024 وطريقة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش

ازدادت عمليات البحث حول معرفة حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة مقارنة بالزيادات التي تم الإعلان عنها لأصحاب المعاشات في الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وقد أمر رئيس الجمهورية بزيادة المعاش بنسبة حوالي 15% من قيمة المعاش، وسوف نقوم بتوضيح موعد صرف معاشات تكافل وكرامة من خلال السطور التالية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024

كثير من المواطنين يتساءلون عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة قبل حلول شهر رمضان لهذا العام، ومن المقرر وفقًا لما حددته وزارة التضامن الإجتماعي سيتم صرف المعاشات في يوم 1 من شهر مارس المقبل لعام 2024 مضاف إليها الزيادة الجديدة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

هناك عدة خطوات يجب إتباعها للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي .

اضغط على خانة الاستعلام عن نتيجتك.

اكتب الرقم القومي لصاحب المعاش في الخانة المحددة لذلك.

انقر على زر الاستعلام.

يجب الانتظار بضع ثواني وسوف تجد نتيجة الاستعلام أمامك على الشاشة، وتحتوي على حالة المعاش سواء كان متجمد أو ساري أو موقوف.

ويوجد عدد كبير من المواطنين يستفيدون من معاش تكافل وكرامة الذي يتم صرفه بشكل شهري، وتأتي تلك الخطوة من الدولة لمساعدة محدودي الدخل في مواجهة ظروف المعيشة، خاصة في تلك الفترة التي تشهد ارتفاع أسعار بعض السلع مما جعل الدولة تتخذ خطوة في زيادة قيمة المعاش المستحق.