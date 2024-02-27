“الكل مستني الزيادة” موعد صرف المعاشات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة 15%

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن عدة قرارات استثنائية خاصة بالمعاشات، بعد الزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها خاصة في ظل إرتفاع الأسعار وتسعى الحكومة إلى تلبية احتياجات المواطنين، وسيتم تبكير صرف الزيادات المقررة للمعاشات لهذا العام ونسبتها 15٪، وسوف نقوم بتوضيح موعد صرف المعاشات من خلال السطور التالية.

موعد صرف المعاشات بعد الزيادة الجديدة شهر مارس 2024

كثير من المواطنين يتساءلون عن الموعد المحدد لصرف الزيادات السنوية الخاصة بالمعاشات لهذا العام، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه سيتم تبكير صرف الزيادات السنوية للمعاشات ونسبتها 15٪ قبل الموعد المحدد لها وقبل حلول شهر رمضان، لكي يستفيد المواطن من الزيادات في تلبية احتياجاته وسيتم صرف المعاشات بداية من شهر مارس القادم، وكذلك قامت الهيئة القومية للتأمينات بالاستعداد لصرف الزيادات الخاصة بالمعاشات في الموعد المحدد.

الاستعلام عن موعد صرف معاش شهر مارس 2024

يمكنك الاستعلام عن الموعد المحدد لصرف الزيادات الجديدة من خلال عدة خطوات يجب إتباعها وهذه الخطوات تكمن في النقاط التالية:

قم بتسجيل الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالتأمينات الإجتماعية .

اضغط على خانة صاحب المعاش.

النقر على خانة الخدمات التأمينية.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات للمعاش.

ادخل الرقم القومي الخاص لصاحب المعاش، ثم انقر على خانة استعلام.

سوف تظهر على الشاشة جميع البيانات الخاصة بالمعاش.

اماكن صرف معاشات مارس 2024

هناك عدة أماكن يمكنك من خلالها صرف معاشات شهر مارس 2024، وهذه الأماكن متاحة في جميع أنحاء الجمهورية وأماكن الصرف تكون على النحو التالي: