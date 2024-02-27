“مرتبك هيزيد قد إيه” جدول زيادة مرتبات الموظفين 2024 بعد قرارات الرئيس بتحديد الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه

جدول زيادة مرتبات الموظفين تصدر محركات البحث خلال الفترة الماضية، فالجميع يرغب في معرفة الحد الأدنى للأجور وكذلك كم قيمة الزيادة للمرتبات وذلك بعد القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المرتبات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك زيادة المعاشات، وفيما يلي سوف نعرف المزيد من التفاصيل.

جدول زيادة مرتبات الموظفين

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجيه برفع قيمة الحد الأدنى لأجور الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وذلك بنسبة 50% حتى يصل الحد الأدنى للرواتب إلى 6000 جنيه شهريا، كما أوصى الرئيس أيضًا بزيادة رواتب أصحاب المعاشات، وجاء جدول زياده مرتبات الموظفين كالآتي:

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد إضافة الزيادة الجديدة سوف تصبح 12.200 جنيه.

أما مرتبات الدرجة العالية بعد إضافة الزيادة سوف تصبح 10200 جنيه.

أما الموظفين على درجة المدير العام بعد الزيادة سوف يصبح راتبه 9200 جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى من الموظفين بعد إضافة الزيادة ستكون 8200 جنيه.

أما رواتب الدرجة الثانية سوف تكون 8000 جنيه بعد إضافة الزيادة إليها.

الراتب الشهري للدرجة الثالثة من الموظفين سوف تكون 7500 جنيه.

كذلك رواتب الدرجة الرابعة بعد إضافة الزيادة ستكون 7000 جنيه.

أما الدرجة الخامسة سوف يكون راتبها 3500 جنيه.

كذلك رواتب الدرجة السادسة بعد الزيادة ستصبح 6000 جنيه.

قيمة الزيادة في رواتب الموظفين

طبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه سوف يتم زيادة رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي بالزيادة الجديدة بدءا من شهر مارس المقبل وذلك بعد أن تم توجيه الحكومة بضرورة زيادة رواتب الموظفين بالدولة وكذلك الهيئات الاقتصادية، فسوف تكون الزيادة بحد أدنى 1000 جنيه حتى 1200 جنيه شهريًا.