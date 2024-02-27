“لولو والحرامي” تردد قناة وناسة بيبي Wanasah TV على جميع الأقمار الصناعية

قناة وناسة إحدى القنوات الفضائية المحببة للأطفال، لذا يبحث الكثير عن تردد قناة وناسة بيبي الجديد، فهي قناة مجانية تماما تقوم قناة وناسة بيبي بعرض أغان وموسيقى للأطفال وشخصيات كرتونية مرحة، وتهدف القناة إلى تعليم الأطفال الأخلاق والمبادئ وتحذيرهم من المخاطر، لذا نقدم إليكم تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

قناة وناسة بيبي من القنوات الترفيهية والمسلية، ذلك لأنها تقوم بعرض عروض كرتونية مرحة وشخصيات كرتونية لطيفه، ومن الشخصيات الكرتونية المشهورة في القناة “لولو”، ومؤخرا تم تغيير التردد وإليكم الترددات الجديدة لعام 2024 عبر الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة بيبي عبر النايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة بيبي من خلال العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

البرامج والعروض الكرتونية التي تقدمها قناة وناسة

تقدم القناة عروضا مميزة، تحتوي على قيم ومبادئ أساسية، وذلك لتعليم الأطفال الأساسيات والاعتماد على أنفسهم وفيما يلي بعض البرامج والأغاني التي تقدمها:

لولو الشطورة.

وينك يا ماما.

شو بيقولوا الحيوانات.

يمي يمي يا ماما.

شو صار عند الدكتور.

ماذا تشتري لولو.

ميدو ضربها للولو.

ليكا أختي الغيورة.

أنت مميز.

الألوان الجديدة.

طريقة استقبال قناة وناسة بيبي على جهاز الريسيفر

تستطيع ضبط قناة وناسة بيبي الجديدة، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات وهي كالتالي: