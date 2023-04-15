نشرت شركة الاتصالات المصرية أنها ستُصدر فاتورة مستخدمي الهواتف الأرضية لشهر أبريل2023، حيث ذكرت الشركة بأن الفاتورة ستكون عبارة عن تجميع أشهر استخدام الهواتف لـ يناير وفبراير ومارس، يتم منح المستهلك فترة مهلة لتسديد قيمة الفاتورة المستحقة بدون فرض أي عقوبات حتى يوم 14 مايو القادم، استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 عبر موقع المصرية للاتصالات WE من خلال الخطوات المذكورة في المقال، تابعنا.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

قامت الشركة بالتحذير من التغيير في خدمة الهاتف الأرضي لتصبح استقبالية فقط بعد يوم 14 مايو. هذا يأتي إذا تأخر المستفيد عن سداد قيمة فاتورة شهر أبريل، وسوف تستمر هذه الخدمة حتى يوم 14 يونيو أو إذا قام المستفيد بسداد المبلغ المستحق، إذا لم يسدد المستفيد الفاتورة قبل 14 يونيو، تتخذ الشركة إجراء قطع الخدمة وفرض غرامة مالية،يتراوح مقدار تلك الغرامة بين 10 جنيه وأعلى في فترة لاحقة، يمكن تطبيق نسبة 1.5٪ على قيمة الاشتراك لفترة تصل إلى 11 شهرًا، وسيتم استيفاء جميع الرسوم المطلوبة خلال هذه الفترة دون احتساب أية رسوم إضافية بعد ذلك.

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 عبر موقع المصرية للاتصالات WE

تتيح الشركة المصرية للاتصالات لعملاء الهواتف الأرضية، إمكانية التحقق من فاتورة هاتفهم الأرضي لشهر أبريل 2023 من خلال عدة وسائل، بأن يستطيع الزبون معرفة قيمة الفاتورة المستحقة عن طريق تصفح الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، يمكن إدخال البيانات المطلوبة، وهي رمز المنطقة ورقم الهاتف الأرضي، أو الاتصال على 19777 باستخدام هاتف ثابت أو هاتف جوال بعد ذلك، يجب كتابة رقم هاتف العميل الأرضي للحصول على قيمة فاتورته.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي

حول كيفية تسديد قيمة الفاتورة المستحقة لشهر أبريل 2023، صرحت شركة الاتصالات المصرية أن هناك عدة طرق متاحة للتسديد، بما في ذلك