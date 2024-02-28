“هل يتم تبكيره” موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024
يتساءل الكثيرون عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024، ووفقا للمواعيد الرسمية المقررة فإنه يتم صرف الراتب أول يوم من الشهر الميلادي طالما لم يوافق هذا اليوم أجازة رسمية، وعليه فإن الموعد القادم لصرف رواتب المتقاعدين سيتأجل ليوم نظرا لأن أول مارس سيكون يوم جمعة وهو يوم أجازة رسمي، ولا صحة للأخبار التي ترددت عن تبكير موعد صرف الرواتب، ويمكنكم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر موقع وزارة المالية العراقية، وستظهر لكم كافة التفاصيل المتعلقة براتب التقاعد.
شروط زيادة رواتب المتقاعدين في العراق
صدر مؤخرا قرار رسمي بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق، وتختلف هذه الزيادة على حسب وظيفة ودرجة المتقاعد، وهذه الزيادة يستثنى منها بعض الأفراد الذين لا تتطابق عليهم الشروط المطلوبة، وسيتم صرف الراتب الطبيعي مع الزيادة المقررة في موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024، وسنستعرض لكم فيما يلي شروط الحصول على الزيادة :
- أن يكون المتقاعد عراقي الجنسية.
- وكان يعمل بأحد مؤسسات الدولة لمدة لا تقل عن 20 عاما.
- وأن يكون راتب التقاعد الذي يحصل عليه لا يتجاوز مليون دينار عراقي.
- أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما فيما فوق.
- أن يكون المتقاعد قام بسداد رسوم التأمينات كاملة خلال فترة عمله.