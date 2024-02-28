“هل يتم تبكيره” موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يتساءل الكثيرون عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024، ووفقا للمواعيد الرسمية المقررة فإنه يتم صرف الراتب أول يوم من الشهر الميلادي طالما لم يوافق هذا اليوم أجازة رسمية، وعليه فإن الموعد القادم لصرف رواتب المتقاعدين سيتأجل ليوم نظرا لأن أول مارس سيكون يوم جمعة وهو يوم أجازة رسمي، ولا صحة للأخبار التي ترددت عن تبكير موعد صرف الرواتب، ويمكنكم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر موقع وزارة المالية العراقية، وستظهر لكم كافة التفاصيل المتعلقة براتب التقاعد.