تعرف الآن على طريقة تحضير كيكة زبادي بالشربات .. في دقائق فقط !!

الوصفة اليومية التي نقدمها تتميز بكونها شهية واقتصادية ولا تتطلب جهداً كبيراً في تحضيرها، فهي تعتمد على مكونات بسيطة لإعداد كيك الزبادي الفاخر الذي ينال إعجاب الصغار والكبار على حد سواء، ويعزز من نكهته الشهية تزيينه بالشربات الغني ورش جوز الهند الطري الذي يضفي ملمساً ومذاقاً فريدين على سطح الكيك.

مكونات تحضير كيك الزبادي بالشربات

كوب من الزبادي البلدي.

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

3 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.

مكونات تحضير الشربات لكيك الزبادي

كوب من السكر الأبيض. نصف كوب من الماء. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير كيك الزبادي بالشربات

نأخذ وعاء غميق ونضع فيه كل من السكر الأبيض والبيض والفانيليا.

ثم نقوم بخلطهم بشكل جيد باستخدام الخفاقة اليدوية.

بعد ذلك نبدأ بصب الزيت النباتي شيئًا فشيئًا أثناء الاستمرار في عملية الخلط بشكل جيد.

نحضر وعاء آخر عميق حيث نضع به دقيق أبيض وبيكنج بودر وملح وصودا الخبز

نخلط المكونات جيداً قبل أن نقوم بتصفيتها من خلال نخلها.

نبدأ بتدريج المواد الصلبة إلى مزيج البيض، مستمرين في خلطها باتجاه واحد.

نضيف اللبن الرائب إلى المزيج ونواصل الخلط حتى يصبح المحتوى موحداً ومتناسقاً.

نتخذ صينية مخصصة لخبز الكيك ونمسح عليها الزبدة بشكل كامل، ومن ثم نقوم بوضع مزيج الكيك فيها.

يتم وضع كعكة اللبن في فرن محمى مسبقاً إلى درجة الحرارة المطلوبة والتي تصل إلى 180 درجة مئوية.

في الطبقة الوسطى من الفرن، نقوم بخبز كعكة الزبادي لمدة خمسة وثلاثين دقيقة حتى تستوي.

نقوم بإخراج كيك اللبن من الفرن، ونتركها جانباً حتى تبرد بالكامل.

طريقة تحضير الشربات

خلال تحضيرنا للشربات،نأتي بوعاء عميق ونضع به السكر الأبيض والماء.

نرفعه على نار معتدلة حتى يبدأ بالغليان.

بعد ذلك نصب عصير الليمون ونترك الخليط يغلي لبرهة.

عقب ذلك نضيف ماء الورد وننزع الوعاء من على النار ونتركه يبرد قليلًا.

استعمال الفرشاة لنشرة الشربات على كيك الزبادي بحيث يتشرب الكيك الشربات تمامًا.

في الختام نزين الكيك بجوز الهند المبشور ونقوم بتقطيعه وتقديمه.