“وزراة الموارد البشرية ” توضح أسباب رفض اعتراض الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية في السعودية عن العوامل المؤدية لعدم قبول الاعتراض على الدعم المقدم من برنامج الضمان الاجتماعي المحسن بالمملكة، وهو الاعتراض الذي يتم تقديمه من المواطنين في حالة ظهور رسالة عدم استحقاق الدعم المقدم من البرنامج، حيث يتم دراسة حالة الطلب وتوضيح نتيجة الأهلية بعد ذلك، ومن خلال هذه السطور نوضح تلك الأسباب وكيفية تقديم طلب الاعتراص على الدعم.

أسباب رفض اعتراض الضمان الاجتماعي المطور

وضحت وزارة الموارد البشرية السعودية عن هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلب الاعتراض على استحقاق دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، وتتمثل تلك الأسباب فيما يلي:

يتم رفض حالة الطلب المقدم للحصول على الدعم وطلك في حالة كان المتقدم داخل السجن.

في حالة كان المتقدم وقت تقديم الطلب أو قبل ذلك خارج المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن عام.

كما يتم رفض الطلب في حالة إمتلاك المتقدم أكثر من سيارة.

في حالة اثبات تواجد المتقدم للحصول على الدعم في وظيفة مهنية.

كذلك يتم رفض طلب الدعم في حالة زيادة الدخل الشهري للمتقدم عن قيمة الحد المانع.

في حالة التأكد من عدم كتابة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

ومن أسباب الرفض كذلك هو إثبات عدم جدية المستفيد في البحث عن وظيفة مناسبة.

الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور

يمكن تقديم طلب الاعتراض على دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور في السعودية بسهولة، من خلال إتباع الخطوات التالية: