لحقت تلم المنهج ولا لسه؟َ! موعد امتحانات نهاية العام 2024 + الجدول النهائي لأدبي وعلمي

يرتفع بحث الأشخاص حول موعد امتحانات نهاية العام 2024، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد بينت هذا الموعد، ومن الجدير بالذكر أنه قد قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بعقد اجتماع بين فيه الجداول التي تتعلق باختبارات شهادة الصف الثالث الثانوي العام، وكذلك امتحانات صفوف النقل ومن الجدير بالذكر أنه قال إن امتحانات الدبلومات الفنية سوف تبدأ في اليوم الأول من يونيو 2024، وفيما يلي سنتعرف على باقي التفاصيل.

موعد امتحانات نهاية العام 2024

اختبارات شهادة الصف الثالث الثانوي العام سوف تبدأ في اليوم الخامس عشر من يونيو 2024 وتجدر الإشارة بأن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية الجارية 2024، قد بدأت بشكل رسمي في اليوم العاشر من فبراير 2024 وستكون مستمرة حتى ثلاثة أشهر ليبدأ بعد ذلك اختبارات الفصل الدراسي الثاني، ومن الجدير بالذكر أن الطلبة والطالبات بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي سوف يقوم بالخضوع على اختبارات شهرية للمواد الدراسية، إذ إن المرحلة الابتدائية سيتم امتحانهم باللغة العربية وكذلك العلوم وأيضا الرياضيات، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والدراسات، كما ان المرحله الاعداديه سوف يتم امتحانها في المواد الدراسية وذلك اختبارات شهرية.

موعد نهاية العام الدراسي 2024

السنه الدراسيه الحاليه سوف تنتهي في يوم الخميس الذي يكون موافق السادس من يونيو 2024 كذلك أن اختبارات صفوف النقل سوف تكون بدايتها في اليوم الخامس والعشرون من مايو 2024، كذلك أن اختبارات الدبلومات الفنية سوف تنطلق في اليوم الأول من يونيو القادم 2024 هذا بالإضافة إلى امتحانات الثانوية العامة تنطلق في اليوم الخامس عشر من يونيو 2024، بالإضافة إلى اختبارات الشهادة الإعدادية سوف تطلق في اليوم الخامس والعشرون من مايو 2024 ومن ثم تأتي عطلة نهاية السنة.