“فرمان ملكي”.. اعرف فورا من هم المستفيدون من مكرمة الملك سلمان في شهر رمضان القادم + متى يكون موعد الصرف؟!

مكرمة الملك سلمان هي إحدى المكرمات الملكية التي يتم صرفها للمواطنين المستحقين للدعم في المملكة العربية السعودية، وتتم في شكل دوري سنوي خاصة في شهر رمضان الكريم كما تأتي هذه المكرمة كجزء من جهود الدولة لمساندة الأسر المحتاجة وتوفير الحياة الكريمة لهم و يتم صرف المكرمة بناءً على أمر ملكي، حيث يتم تحديد المبالغ والمستفيدين منها بناءً على معايير محددة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

من هم المستفيدون من مكرمة الملك سلمان؟

مكرمة الملك سلمان تمثل دعمًا ماليًا مهمًا يقدم من قِبل الملك سلمان بن عبد العزيز لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في شهر رمضان المبارك من كل عام وتتمثل قيمة هذه المكرمة في حوالي 1000 ريال سعودي، وهي تقدم للفئات التالية:

المواطنون المستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي، الذين يعتبرون من أصحاب الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن الذين غالبًا ما يكونون غير قادرين على العمل وليس لديهم مصدر دخل ثابت.

المطلقات والأرامل والأيتام الذين يعانون من ظروف صعبة ويحتاجون إلى الدعم المالي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

المواطنين الذين لا يتوافر لديهم دخل شهري أو الذين يعتبر دخلهم الشهري أقل من 3000 ريال سعودي.

ما هو موعد صرف المكرمة الملكية؟

حتى الآن لم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد محدد لصرف المكرمة الملكية، وقد أوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي أن الأنباء التي يتم تداولها بين المواطنين حول صرف المكرمة مع قيمة الراتب المستحقة عن شهر مارس لا أساس لها من الصحة ومع ذلك فمن المعروف عمومًا أن المكرمة الملكية تُصرف في شهر رمضان المبارك ومن المتوقع أن يتم صرفها مع الراتب المستحق عن شهر أبريل وفي حالة صدور أي مرسوم ملكي يتعلق بذلك فمن المتوقع أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث سيتم توضيح التفاصيل اللازمة للمواطنين بشكل دقيق وشافى.