أعرف هتصوم كام ساعة بالظبط “إمساكية شهر رمضان في مصر 2024” + الوطن العربي
إمساكية شهر رمضان في مصر 2024 في بيان صحفي، أعلن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2024، حيث أعدت هذه التفاصيل بعناية وفقا لفروق التوقيت بين مختلف محافظات مصر والمدن الجديدة، وتمت الاعتماد على دراسة علمية فلكية دقيقة من إعداد الهيئة العامة للمساحة المصرية في تحديد مواقيت الصلاة وأوقات السحور والإمساك والإفطار لهذا الشهر الفضيل.
إمساكية شهر رمضان في مصر 2024
تضمنت إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر نحو 78 مدينة تمتد عبر مختلف المحافظات، حيث شملت هذه التفاصيل جميع المدن الجديدة وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، وبدأت الشوارع تتزين بفوانيس رمضان، فيما انطلقت فعاليات تعليق زينة رمضان من قبل الأطفال، ابتهاجا بقدوم شهر الصوم والعبادة.
امساكية رمضان 2024 مصر
وفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون الإثنين 11 مارس 2024 هو اليوم الأول من شهر رمضان لعام 2024 وسيتكون الشهر من 30 يوما.
- يوم الإثنين، 11 مارس 2024، سيكون آذان الفجر مناداة عند الساعة 4:46 صباحا، في حين استماع آذان المغرب عند الساعة 5:59 مساء.
- في الثلاثاء، 12 مارس 2024، ستقام صلاة الفجر عند الساعة 4:44 صباحا، واستماع آذان المغرب عند الساعة 6:00 مساء.
- يوم الأربعاء، 13 مارس 2024، تتوقع أن تكون آذان الفجر في الساعة 4:43 صباحا، فيما سيتم إذاعة آذان المغرب عند الساعة 6:00 مساء.
- الخميس، 14 مارس 2024، سيكون وقت آذان الفجر في الساعة 4:42 صباحا، بينما استماع آذان المغرب في الساعة 6:01 مساء.
- يوم الجمعة، 15 مارس 2024، ستقام صلاة الفجر عند الساعة 4:41 صباحا، وتنادى آذان المغرب عند الساعة 6:01 مساء.
- السبت، 16 مارس 2024، سيتم إذاعة آذان الفجر في الساعة 4:39 صباحا، واستماع آذان المغرب عند الساعة 6:02 مساء.
- يوم الأحد، 17 مارس 2024، تتوقع أن تكون آذان الفجر في الساعة 4:38 صباحا، في حين استماع آذان المغرب عند الساعة 6:03 مساء.
- في يوم الإثنين، 18 مارس 2024، ستقام صلاة الفجر عند الساعة 4:37 صباحا، وتذاع آذان المغرب عند الساعة 6:03 مساء.
- الثلاثاء، 19 مارس 2024، ستكون آذان الفجر في الساعة 4:36 صباحا، واستماع آذان المغرب عند الساعة 6:04 مساء.
- يوم الأربعاء، 20 مارس 2024، يتوقع أن تكون آذان الفجر في الساعة 4:34 صباحا، وتذاع آذان المغرب عند الساعة 6:05 مساء.
- الخميس، 21 مارس 2024، سيتم إذاعة آذان الفجر في الساعة 4:33 صباحا، واستماع آذان المغرب عند الساعة 6:05 مساء.
- يوم الجمعة، 22 مارس 2024، يتوقع أن تكون آذان الفجر في الساعة 4:32 صباحا، وستذاع آذان المغرب عند الساعة 6:06 مساء.