أعرف هتصوم كام ساعة بالظبط “إمساكية شهر رمضان في مصر 2024” + الوطن العربي

إمساكية شهر رمضان في مصر 2024 في بيان صحفي، أعلن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2024، حيث أعدت هذه التفاصيل بعناية وفقا لفروق التوقيت بين مختلف محافظات مصر والمدن الجديدة، وتمت الاعتماد على دراسة علمية فلكية دقيقة من إعداد الهيئة العامة للمساحة المصرية في تحديد مواقيت الصلاة وأوقات السحور والإمساك والإفطار لهذا الشهر الفضيل.

إمساكية شهر رمضان في مصر 2024

تضمنت إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر نحو 78 مدينة تمتد عبر مختلف المحافظات، حيث شملت هذه التفاصيل جميع المدن الجديدة وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، وبدأت الشوارع تتزين بفوانيس رمضان، فيما انطلقت فعاليات تعليق زينة رمضان من قبل الأطفال، ابتهاجا بقدوم شهر الصوم والعبادة.

امساكية رمضان 2024 مصر

وفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون الإثنين 11 مارس 2024 هو اليوم الأول من شهر رمضان لعام 2024 وسيتكون الشهر من 30 يوما.