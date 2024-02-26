“mobilitycairo.com” .. شركة ديف للنقل كايرو تٌعلن عن وظائف خالية بالخط الثالث للمترو 2024

وظائف خالية بالخط الثالث للمترو 2024 أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة بمحطات المترو الجديدة في اتجاه الجيزة.

وظائف خالية بالخط الثالث للمترو 2024

أوضحت الشركة في بيان لها وجود وظيفة متاحة لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارات التعامل مع الجمهور، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد أكدت الشركة أن المتقدم يجب أن يكون حاصلا على شهادة فوق المتوسط، وأن عمر المتقدم لا يزيد عن 40 سنة، مع التفضيل لسكان المناطق المجاورة لمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة، وأن يكون المتقدم من سكان هذه المناطق يعد فضلا.

طريقة التقديم لوظائف المترو للخط الثالث

إمكانية التقديم بشكل إلكتروني على الوظيفة المتاحة، حيث يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى الرابط المخصص للتقديم.

إدخال الاسم بالكامل ورقم الهاتف المحمول.

كتابة البريد الإلكتروني وتوضيح عمر المتقدم.

تقديم المؤهل الدراسي للمتقدم.

إدخال العنوان الكامل للمتقدم (المحافظة، المنطقة، والعنوان بشكل مفصل).

تقديم تفاصيل الخبرات السابقة للمتقدم، بما في ذلك سنوات الخبرة، ووجود خبرة في المبيعات، واسم آخر للشركة التي عمل بها، وتفاصيل أخرى ذات صلة.

ومن جانبها، تستعد وزارة النقل والمرافق العامة لافتتاح حوالي 5 محطات مترو جديدة ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وهي “محطة التوفيقية، ومحطة وادي النيل، محطة بولاق الدكرور، جامعة القاهرة” ومحطة جامعة الدول العربية.