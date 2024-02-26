حتى 500 ألف جنية “قرض ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر” تتوافر في هذه البنوك

قرض ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر تهدف البنوك إلى استقطاب فئات متنوعة من العملاء من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة، وتخصص بعضها في تقديم مزايا لذوي الإعاقة بهدف إشراكهم في المجتمع، وتأتي هذه الجهود في إطار دعم قرارات وزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة في المجتمع، فعلى سبيل المثال، فقد قامت البنوك بتوفير بطاقات خدمات متكاملة منذ فترة طويلة لتوفير الدعم الحيوي للمعاقين، ولجذب هذه الفئة أكثر، قدمت بعض البنوك تسهيلات في الحصول على قروض للمعاقين، وتتصدر هذا الجهد بنوك مثل بنك ناصر وبنك أبوظبي التجاري.

قرض ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر

تقدم البنوك نسبة فائدة على القروض للمعاقين تبلغ أقل من 3%، مع فترة سداد تصل إلى 8 سنوات، وأوضحت إدارة البنك أنه يمكن للعميل التوجه إلى البنك للاستعلام عن قرض المعاقين من خلال خدمة العملاء، مشيرة إلى أنهم يوفرون خدمة عملاء متخصصين يجيدون التعامل بلغة الإشارة لتلبية احتياجات العملاء السمعيين، وكذلك توفير المستندات البنكية بلغة برايل لتمكين المكفوفين من التعامل بسهولة مع البنك.

طريقة الحصول على قرض المعاقين 2024

للحصول على قرض المعاقين من بنك ناصر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة أقرب فرع لبنك.

تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية من البنك الموجود في مكان إقامتك.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، مع التأكد من صلاحيتها.

تقديم أصل ورقة البحث الاجتماعي التي تم إعدادها من البنك، والتي يجب أن تكون مختومة من وزارة. التضامن الاجتماعي.

تقديم التقرير الطبي الأصلي المعتمد.

تقديم بيان المرتب الفردي أو خطاب من الهيئة القومية للمعاشات الحكومية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض ذوي الاحتياجات الخاصة

للحصول على قرض لذوي الاحتياجات الخاصة، يجب توفير مجموعة من الأوراق، وتشمل: