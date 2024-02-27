فرصة وجتلك يابطل.. رسميا إعلان وزارة الدفاع موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 والشروط المطلوبة

يود الكثير من الرجال في معرفة موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 لهذا العام من أجل التقديم إليه، كما أعلنت الجهات المعنية عن قبول بعض الدفعات الجديدة سواء حاملي السعادة الإعدادية الأزهرية أو المهنية بالإضافة إلى أنها أعلنت عن الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم من أجل قبوله في التجنيد في الجيش المصري لهذا العام.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

أعلنت وزارة الدفاع عن موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 وهذا الموعد يكون كالآتي

أعلنت وزارة الدفاع ميعاد التطوع في الجيش على أن يكون بداية من شهر أبريل القادم لهذا العام.

يتم قبول دفعات جديدة للأشخاص المتطوعة بالتجنيد لهذا العام من خلال موقع التجنيد والتعبئة.

يمكن التقديم للتطوع بالتجنيد في الجيش المصري في الميعاد المحدد لمن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة.

شروط التطوع في الجيش المصري 2024

يجب توافر العديد من الشروط المختلفة في الشخص المتقدم للتطوع في الجيش المصري لهذا العام وهذه الشروط تتمثل في الآتي