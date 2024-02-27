هسة تحميل كشوفات pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يواصل المواطنين في العراق البحث عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 حتى يستطيعوا صرف الدفعة الأخيرة من الدعم المالي التي أعلنت عنه الوزارة، حيث تحرص وزارة الشؤون الإجتماعية بالعراق على بذل مجهودات مضاعفة لرفع العناء عن المواطنين الذين يتعرضون لظروف معيشية قاسية والأفراد المسنين والمحتاجين والأسر المتعففة، لذا ما زال البحث مستمر لحين الكشف عن الأسماء المستفادة من هذا الدعم، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية قامت بإطلاق رابط إلكتروني ليتمكن كل مواطن من الاستعلام عن اسمه بطريقة سريعة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

ينتظر جميع المواطنين في محافظات العراق والذين تم تسجيلهم ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 هذه الوجبة بالتحديد، وذلك لأنها تتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسماء المقبولين ضمن الدفعة الجديدة في نهاية شهر فبراير الحالي، كما تحرص الحكومة العراقية على ذلك وتسعى جاهدة لصرف هذه الدفعة قبل بداية شهر مارس القادم.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات التي يمكنك من خلالها البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وهذه الخطوات تتمثل في:

الدخول إلى موقع وزارة العمل أو التوجه إلى موقع مظلتي.

اضغط على “خدمة الرعاية الإجتماعية”.

قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

اضغط على أيقونة الكشوفات الخاصة بالمحافظة.

قم بالبحث عن اسم المستفيد بالوجبة.

حرصت الحكومة العراقية أن يستفيد بهذا الدعم جميع المواطنين الذين ليس لديهم أي أصول أو رواتب ثابتة، على أن يشمل الدعم كلًا من: