موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 33 والقنوات الناقلة

يعتبر مسلسل وبينا ميعاد من أبرز الأعمال الدرامية التي حققت شهرة واسعة في العالم العربي. يتكون المسلسل من مواسمين متتاليين، ويتألف الجزء الثاني من 40 حلقة يدور حول قصة عائلتين، عائلة “حسن” التي فقدت زوجتها وعائلة “نادية” التي تمت طلاقها، ويتناول الأحداث والصراعات التي تحدث بينهما، تابع معنا مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 33 والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

تعتبر الحلقات المثيرة والمشوقة من المسلسل من أبرز المحطات التلفزيونية لمحبي الدراما العربية. وقد حددت القناة المنتجة موعد عرض المسلسل من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساءً. هذا يتيح للمشاهدين المتابعة اليومية لأحداث المسلسل والانغماس في عالمه المشوق.

القنوات الناقلة لمسلسل وبينا ميعاد ج2

تذاع حلقات مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر قناة dmc، حيث يتابع ملايين المشاهدين الأحداث والتطورات في قصة العائلتين، وفيما يلي تردد قناة دي ام سي:

التردد: 12092.

الاستقطاب: V (رأسي).

معدل الرمز: 27500.

التصحيح: 5/6.

أحداث الحلقة 33 من مسلسل وبينا ميعاد الجزء 2

تتابع الأحداث المشوقة في الحلقة 33 من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، في هذه الحلقة يتم استغناء صناع الفيلم عن شخصية هند بعد تعرضها لوعكة صحية ويذهب حسن للاطمئنان عليها بعد أن كان اسمه محفوظًا على هاتفها باسم “بابا”، ويشعر يحيى بالحزن لأنه لم يكن الاختيار الأول لهند في وقت مرضها.

من جانب آخر يقرر علي مع أروى زيارة حسام ويتخذ قرارًا بعدم حضور يمنى للقاء حسام، وبعد اللقاء يؤكد علي لأروى أنه يعتبرها شقيقته فقط ولا يشعر بالغيرة تجاها، بينما تشعر أروى بحزن كبير بسبب عدم اهتمام علي بها وعدم شعوره بالغيرة نحوها، وتتواصل المشادات والصراعات في الحلقة حيث يدخل طاهر في مشادة مع ليلى بسبب مروة وتتدخل نادية في مشادة مع أروى وليلى، وتنتهي الأحداث بدخول هند إلى المنزل برفقة حسن وبكاء نادية وبناتها الثلاثة.

يستمر مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني في جذب المشاهدين بأحداثه المشوقة، حيث يترقب المتابعون تطورات القصة وما ستحمله الحلقات المقبلة من مفاجآت وصراعات، وبهذا نكون قد استعرضنا مواعيد عرض الحلقة 33 من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، وذكرنا القنوات الناقلة التي يمكن للمشاهدين متابعة المسلسل عبرها، كما تطرقنا إلى بعض أحداث هذه الحلقة.