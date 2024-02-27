“فرح عيالك ونزلها” تردد قناة طيور الجنه الجديد على نايل سات بأعلي جودة.. الفرحة يعني طيور الجنه..!!

إن قناة طيور الجنة هي واحدة من أكثر القنوات الفضائية شهرة وانتشاراً بين الأطفال في الوطن العربي، وتعتبر القناة من أولى القنوات التي تمكنت من جذب انتباه الأطفال ببرامجها المتنوعة والترفيهية، تعمل القناة على تقديم محتوى تعليمي وترفيهي يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم.

تردد القناة

استطاعت طيور الجنة أن تحقق شعبية كبيرة بين الأطفال، وذلك بفضل تنوع برامجها التي تشمل الرسوم المتحركة، والألعاب التعليمية، والأغاني الهادفة، وتقدم القناة برامج تثري معلومات الأطفال وتعلمهم القيم الإيجابية مثل الصدق والصبر والتسامح، واليكم تردد القناة

اولا القمر الصناعي: نايل سات.

ثانيا التردد: 11258.

ثالثا معدل الترميز: 27500.

رابعا معدل تصحيح الخطأ:6/5.

خامسا جودة المشاهدة: SD.

أبرز مميزات قناة طيور الجنة