تردد القنوات
“فرح عيالك ونزلها” تردد قناة طيور الجنه الجديد على نايل سات بأعلي جودة.. الفرحة يعني طيور الجنه..!!
إن قناة طيور الجنة هي واحدة من أكثر القنوات الفضائية شهرة وانتشاراً بين الأطفال في الوطن العربي، وتعتبر القناة من أولى القنوات التي تمكنت من جذب انتباه الأطفال ببرامجها المتنوعة والترفيهية، تعمل القناة على تقديم محتوى تعليمي وترفيهي يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم.
تردد القناة
استطاعت طيور الجنة أن تحقق شعبية كبيرة بين الأطفال، وذلك بفضل تنوع برامجها التي تشمل الرسوم المتحركة، والألعاب التعليمية، والأغاني الهادفة، وتقدم القناة برامج تثري معلومات الأطفال وتعلمهم القيم الإيجابية مثل الصدق والصبر والتسامح، واليكم تردد القناة
- اولا القمر الصناعي: نايل سات.
- ثانيا التردد: 11258.
- ثالثا معدل الترميز: 27500.
- رابعا معدل تصحيح الخطأ:6/5.
- خامسا جودة المشاهدة: SD.
أبرز مميزات قناة طيور الجنة
- تركيزها على الأطفال تعتبر طيور الجنة من القنوات القليلة التي تهتم بفئة الأطفال وتقدم لهم محتوى هادف ومناسب لعمرهم.
- البرامج التعليمية تقدم القناة برامج تعليمية تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزز قدراتهم الذهنية في مختلف المجالات.
- الأغاني والموسيقى تعتبر طيور الجنة من القنوات القليلة التي تقدم أغاني وموسيقى هادفة ومناسبة للأطفال.
- التنوع في البرامج تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب جميع الأذواق والاهتمامات.
- وفي الختام، يجب الإشارة إلى أن قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من أهم القنوات التي تساهم في تربية الأطفال وتنمية قدراتهم مواهبهم، إنها قناة تستحق المشاهدة والاهتمام من قبل الأهل والأطفال على حد سواء.