تكنولوجيا
“بأقل سعر في السوق”.. موبايل ريلمي c30 بأقوي المواصفات.. الأفضل في الفئة المتوسطة..!!
ريلمي C30 هو إحدى الهواتف الذكية التي تم إصدارها مؤخرًا من قبل شركة ريلمي، والتي تعتبر واحدة من أبرز الشركات المنافسة في سوق الهواتف الذكية حالياً، يأتي ريلمي C30 بمواصفات تقنية ممتازة بالإضافة إلى سعر منافس في فئته، مما يجعله اختيارا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يقدم أداء جيد دون الحاجة إلى دفع مبالغ طائلة.
مواصفات الهاتف
موبايل ريلمي C30s يأتي مزودًا بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة، وتتميز الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابيكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، يتوفر الهاتف بثلاثة خيارات للذاكرة العشوائية: 2/3/4 جيجابايت، مع خيارين لسعة التخزين الداخلي 32/64 جيجابايت، كما يأتي الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ودعم للشحن السريع بقوة 10 واط.
بعض مميزات الهاتف
- تصميم جذاب أنيق وجديد من ريلمي بتصميم خطوط عمودية على الظهر، ومتوفر بألوان مميزة مثل الأخضر والأزرق والأسود، هيكل خفيف الوزن مصنوع من البلاستيك.
- شاشة كبيرة شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+، مناسبة لمشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب.
- أداء جيد معالج ثماني النواة Unisoc Tiger T612،أداء جيد للاستخدامات اليومية مثل تصفح الإنترنت وتشغيل التطبيقات، ومناسب للألعاب الخفيفة.
- كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED.
- تلتقط صورًا جيدة في الإضاءة الجيدة.
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.
- مناسبة لالتقاط صور السيلفي.
- يدعم شريحتين اتصال وبطاقة ذاكرة خارجية، يدعم تقنية Bluetooth 5.0،يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n، نظام تشغيل Android 11 مع واجهة Realme UI Go.
- سعر مناسب هاتف ريلمي c30 هو هاتف اقتصادي بسعر مناسب، يقدم ميزات جيدة مقابل سعره.