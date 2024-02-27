“بأقل سعر في السوق”.. موبايل ريلمي c30 بأقوي المواصفات.. الأفضل في الفئة المتوسطة..!!

ريلمي C30 هو إحدى الهواتف الذكية التي تم إصدارها مؤخرًا من قبل شركة ريلمي، والتي تعتبر واحدة من أبرز الشركات المنافسة في سوق الهواتف الذكية حالياً، يأتي ريلمي C30 بمواصفات تقنية ممتازة بالإضافة إلى سعر منافس في فئته، مما يجعله اختيارا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يقدم أداء جيد دون الحاجة إلى دفع مبالغ طائلة.

مواصفات الهاتف

موبايل ريلمي C30s يأتي مزودًا بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة، وتتميز الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابيكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، يتوفر الهاتف بثلاثة خيارات للذاكرة العشوائية: 2/3/4 جيجابايت، مع خيارين لسعة التخزين الداخلي 32/64 جيجابايت، كما يأتي الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ودعم للشحن السريع بقوة 10 واط.

بعض مميزات الهاتف