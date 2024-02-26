الاعلان رسميًا … الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي بزيادة 15 %

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي، عن اتاحة الاستعلام عن الدعم لمعاش تكافل وكرامة والذي يتم بالرقم القومي، وذلك بعد الإعلان من جانب الحكومة عن هذه الزيادة والتي تقدر بنسبة 15 %وهذه من خلال توجيهات السيسي ومن خلال مقالنا سنتعرف على معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي بزيادة 15 %.

معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

قرر الرئيس بعض من القرارات الجديدة ومنها رفع معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لعدد 22 مليون مواطن كما انه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة ليصل لـ 6 آلاف جنيه وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بإدخال الرقم القومي ويتم من خلال الخطوات التالية:

يتم في البداية الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم يتم اختيار الاستعلام عن تكافل وكرامة.

بعدها يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في المكان المخصص.

الضغط على زر الاستعلام والانتظار قليلا حيث تظهر نتيجة الاستعلام.

ما هي اهم شروط القبول ببرنامج الدعم النقدي

أوضحت في بيان عن انه لابد من توافر بعض من الشروط الواجب توافرها للقبول في برنامج الدعم حيث انها من ضمن ما لابد ان تتوافر في الشخص المتقدم لبرنامج الدعم: