هناخدوا امته … ما هو موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

يهتم الكثير بالبحث عن موعد الصرف وذلك بسبب اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، ويتم الحرص من قبل التأمينات الاجتماعية على الرد على كافة استفسارات المواطنين وتم التاكيد على صرف زيادة خلال شهر مارس ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد صرف معاشات شهر مارس 2024.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

أعلنت الهيئة للتأمينات الاجتماعية، انه سيتم الصرف خلال اليوم الأول من الشهر، يوم الجمعة 1 مارس 2024م، و يتم صرفها في أول يوم من كل شهر، وفقا للقانون المحدد من الوزارة ويوجد الكثير من الأماكن والطرق التي يتم من خلالها الحصول على المعاش ولذلك يهدف لعدم التكدس والازدحام على مكاتب البريد المصري، ومن ضمن هذه الاماكن (منافذ البريد المصري، أو عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي) وانه يتم من خلالها الحصول علي المعاش في الموعد المحدد للشرف وتعمل الحكومة على محاولة دعم المواطين بسبب اقتراب شهر رمضان وزيادة الاحتياجات الخاصة بالشهر من ياميش وسلع غائية يحتاج لها كل بيت.

معاشات شهر مارس 2024

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن انه سيتم تطبيق زيادة جديدة والتي تقدر بنسبة 15 % على المعاشات ومعاش تكافل وكرامة،وهي من ضمن الاجراءات التي تكون ف صالح الشعب المصري وذلك للعمل على مواجهة الارتفاع في الاسعار وبدء تطبيق الزيادة الجديدة بدايةً من شهر مارس القادم 2024م، وقدرت الزيادة 15% لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.% مليار جنيه، لتصل نسبة الزيادة إلى 55% خلال عام.