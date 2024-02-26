زيادة لاكثر من 500 جنيه … ما هي الرسوم الجديدة لجواز السفر والأوراق المطلوبة 2024

تم الاعلان عن موافقة مجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة والذي ينص على تعديل بعض من المواد ومنها رقم 97 لسنة 1959 التي تخص جوازات السفر، فقد تم رفع رسوم جواز السفر إلى 1000 بزيادة تقدر 750 جنيه ومن خلال مقالنا سنتعرف على الرسوم الجديدة لجواز السفر والأوراق المطلوبة 2024 .

الرسوم الجديدة لجواز السفر والأوراق المطلوبة 2024

تم الموافقة على تعديل المادة 8 وهي ما تقرر تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية ويتم القيام بتحديد مدة الصلاحيه ومواصفاته، والرسوم والتي تصل إلى 1000 جنيه وهذا ما قرره القانون ويهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك في ظل التقلبات في أسعار الصرف الخاصة بجواز السفر بشكل إلكتروني ويتم العمل على مكافحة كافة صور التزوير .

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

صرحت وزارة الداخلية عن انه لابد من توافر اوراق ومستندات لاستخراج جواز السفر، ومنها:

يتم إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

تقدم عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 6×4.

ثم يحدد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

يتم تقديم صورة المؤهل الدراسي للمتقدم.

خطوات استخراج جواز سفر

يرغب الكثبر باستخراجه بشكل الكتروني ويتم من خلالها الحصول على الجواز ويمكن استخراج جواز سفر لأول مرة، من خلال اتباع التالي: