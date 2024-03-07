فرصة ذهبية للخريجين متاح الآن التقديم في بوابة الوظائف الحكومية 2024 لعدد 1328 وظيفة شوف الشروط واعرف هتتوظف فين

يبحث الشباب الخريجين يومياً عن وظائف مناسبة لهم ومع إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن عدد من الوظائف الحكومية برئاسة الدكتور صالح الشيخ اتجه البعض لمعرفة هذه الوظائف وشروط الإلتحاق بها، وسوف نطلعكم على جميع التفاصيل من خلال السطور التالية.

الوظائف الحكومية

صرح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ عن توفير 1328 وظيفة حكومية على أن يتم فتح باب التسجيل في هذه الوظائف في تاريخ 1 مارس وحتى يوم 16 مارس المقبل وذلك للجهات التالية:

مصلحة الشهر العقاري.

الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل.

وزارة الأوقاف.

الوظائف الحكومية الشاغرة وشروط التسجيل فيها

يتطلب التسجيل في الوظائف الشاغرة توافر بعض الشروط الضرورية في المتقدم، وإليكم الوظائف وشروطها:

وظائف وزارة النقل

كشفت الهيئة العامة للنقل النهري والتي تتبع وزارة النقل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التالية:

مطلوب عدد 24 وظيفة لتخصص مهندس بناء سفن ثالث.

عدد 4 أخصائي حاسبات آلية ثالث في المستوى الوظيفي الثالث(ج).

وفقاً لما جاء في أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم (81) لعام 2016.

شروط التقديم في وظائف وزارة النقل

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 35 عام من تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون التقدير العام جيد على أقل تقدير.

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي في التخصص الهندسي وذلك في التخصصات التالية( ميكانيكا- كهرباء- ميكاترونك- سفن- هندسه بحرية وعمارة- بالإضافة إلى كونه مقيد فى نقابة المهندسين بالنسبة لتخصص مهندس بناء سفن.

حصول المتقدم على مؤهل عالي في تخصص الحاسبات والمعلومات أو ما يساويه بالنسبة لوظيفة أخصائي حاسبات آلية ثالث.

وظائف وزارة الأوقاف

صرحت وزارة الأوقاف عن حاجتها لعدد 1000 متقدم في وظائف وزارة الأوقاف الشاغرة وذلك بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية وجاءت الوظائف كالتالي:

إمام.

مدرس.

خطيب.

شروط التقديم على وظائف وزارة الأوقاف

ألا يتجاوز سن المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم قد حصل على أحد تخصصات جامعة الأزهر للبنين والمتمثلة في ( كلية الدعوة الإسلامية،كلية التربية جامعة الأزهر، شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الإنجليزية، شعبة اللغة الفرنسية، كلية اللغات والترجمة، كلية الشريعة، كلية الدراسات الإسلامية والعربية كلية اللغة العربية، كلية أصول الدين، ، كلية القرآن الكريم، قسم الدراسات الإسلامية بكافة اللغات، كلية الإعلام جامعة الأزهر.