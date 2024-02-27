الحق اشتريها رمضان قرب … أسعار البلح وياميش رمضان 2024 في مصر

تغيرت أسعار البلح وياميش رمضان في الأسواق المحلية وهو من ضمن أهم المشروبات التي تتواجد على سفرة الإفطار بشهر رمضان المبارك ويتم القيام بعدد من عروض وتخفيضات على البلح في كل من ماركت وأسواق العبور وهايبر وان، ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار البلح وياميش رمضان 2024 في مصر.

أسعار البلح وياميش رمضان 2024 في مصر

يتم اختلافها من مكان إلى آخر حيث أنها متنوعة، وانه يسهل الحصول عليها داخل الأسواق المحلية المصرية، وجاءت الاسعار كما يلي:

سعر تمور زين وزن 1400 جم والذي يبلغ 101.95 جنيه.

فقد وصل سعر تمور زين وزن 700 جم بمبلغ 53.95 جنيه.

يبلغ سعر تمور الجنيدي وزن 2100 جم بسعر 184.95 جنيه.

وصل سعرتمر مجدول لارج لينا فارمز وزن 500 جم بمبلغ 204.95 جنيه، أما عن حجم الكيلو منه وصل 397.95 جنيه.

بلح رطب مجدول تيمار وزن 500 جم وصل 134.95 جنيه.

سعر تمر سادة الشروق وزن 2100 جم وصل 218.45 جنيه.

تمر مجدول اكسترا لارج لينا فارمز وزن نصف كيلو بمبلغ 224.95 جنيه.

الفستق المحمص وزن 200 جرام بلغ سعره 197.74 جنيه.

سعر المشمش المجفف وزن 200 جرام نحو 126.49 جنيه.

وصل البلح الرطب تيمار وزن 500 جم نحو 108 جنيه.

أسعار البلح في رمضان

تم وصول سعرها في عدد من المحلات وفقا لما تم اعلانه وهو كما يلي.