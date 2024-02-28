أحمد فهمي ووسلمى أبو ضيف في مسلسل بين السطور صبا مبارك تعود بقوة كبيرة للساحة الدرامية

مسلسل بين السطور صبا مبارك نال مسلسل بين السطور صبا مبارك وأحمد فهمي وجاميكا« محمد علاء» على اهتمام العديد من الأفراد الذين يستخدمون منصة تواصل الاجتماعي المتنوعة، كما أن هذا المسلسل تصدر محرك البحث جوجل، لما تحتويه قصته على أحداث مثيرة، وأحداث شيقة، ولاقت القصة اهتمام العديد، وسوف نتناول بالذكر كافة المعلومات المتعلقة بهذا المسلسل، تابعوا معنا.

مسلسل بين السطور صبا مبارك

يبحث العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن المواعيد الخاصة بعرض مسلسل بين السطور، وكم عدد حلقاته، وذلك بعد عرض تسع حلقات من المسلسل عبر قناة on دراما التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يتم عرض مسلسل بين السطور للممثلة صبا مبارك بشكل يومي من الأحد الى الخميس، وذلك في تمام الساعة 8 مساءاً، وكما يتم عرض المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا وأيضا الساعة 12.30 ظهرا، على ذات القناة، ويتكون مسلسل بين السطور من ثلاثين حلقة، مأخوذة من مسلسل كوري، وهو ينتمي لمجموعة المسلسلات الدرامية الاجتماعية، المليئة بالإثارة.

أبطال مسلسل بين السطور

هذا العمل الفني يشترك فيه مجموعة من كبار النجوم فهو من بطولة صبا مبارك التي تقوم بدور الإعلامية هند سالم، مع الممثل أحمد فهمي، و سلمي أبو ضيف، ومحمد علاء الشهير بجاميكا، وباسل الزارو، ووليد فواز، و دنيا المصري، على الطيب، وناردين فرج، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب، وهو من إخراج وائل فرج، وتدور أحداث المسلسل حول حياة الإعلامية هند سالم التي رغم استقرار حياتها ونجاحها بشكل ظاهري، ولكنها تكون دوما في موقع حسد من الاخرين، كما أن هناك بعض الجوانب في حياتها غامضة بشكل كبير، وتتعقد أحداث المسلسل عند وقوع جريمة قتل تقلب حياة الاعلامية رأس على عقب.