اشترى كل اللي نفسك فيه .. الحق عروض العثيم السعودية الأربعاء 28 فبراير 2024 | عروض شهر رمضان 1445 هـ

تم الإعلان عن تمديد عروض العثيم الطازج في سلسلة أسواق هايبر عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “X” وسيتم توفير تخفيضات مميزة يوم الاربعاء الموافق 28 فبراير 2024 ، تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الطازجة ويمكن للمتسوقين الاستفادة من هذه العروض الرائعة للحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة، مما يجعل تجربة التسوق في هايبر العثيم أكثر اقتصادًا وراحة.

عروض العثيم السعودية اليوم

إليكم قائمة عروض وتخفيضات هايبر عبدالله العثيم اليوم على المنتجات الغذائية الطازجة والخضروات:

لحم عجل بقري بدون عظم 1 كجم بسعر 49.95 ريال سعودي.

لحم خروف بربري بالعظم 1 كجم بسعر 46.95 ريال سعودي.

لحم تيس بلدي بالعظم 1 كجم بسعر 46.95 ريال سعودي.

زبدة المراعي غير مملحة إماراتي 200 جرام×2 بسعر 13.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن المراعي طعم القشطة 900 جرام×2 بسعر 37.00 ريال سعودي.

طرشي مشكل 2 كجم بسعر 12.95 ريال سعودي.

زيتون اليسا أسود شرائح 2 كجم بسعر 32.95 ريال سعودي.

مرتديلا الفلة دجاج سادة 2 كجم بسعر 36.95 ريال سعودي.

رنجة المايسترو مدخنة 1 كجم بسعر 31.95 ريال سعودي.

فلفل حار أخضر 2 كجم بسعر 4.95 ريال سعودي.

ملفوف أبيض 2 كجم بسعر 1.95 ريال سعودي.

بقدونس/ جرجير / كزبرة 2 ربطة بسعر 0.95 ريال سعودي.

تمر تمارا سكري رطب 500 جرام ×2 حبة بسعر 9.95 ريال سعودي.

خيار طازج 2 كجم بسعر 4.95 ريال سعودي.

برتقال أبو صرة 2 كجم بسعر 4.95 ريال سعودي.

فلفل أصفر/ أحمر 1 كجم بسعر 5.95 ريال سعودي.

لا تفوتوا هذه العروض المذهلة واستفيدوا من تخفيضات هايبر عبدالله العثيم اليوم على مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة والخضروات.