“إجازة رسمية”.. متى يوم العلم السعودي 1445 وأهم مظاهر الاحتفال به

العلم يعد رمزًا لعظمة الأمة وشرفها وقوتها، كما يعبر عن الإخلاص والتفاني للوطن وقيادته، يتمتع علم المملكة العربية السعودية بإجلال وإكبار خاص من قبل المواطنين، إذ يبرز باللون الأخضر الدال على الخصب والتقدم وزهو الأرض السعودية، كما يحمل الشهادتين التي تؤكد على أحدية الله وأن النبي محمد هو آخر الأنبياء، ويزينه سيف يسمو بمعاني العدل وحماية الدين والأرض، وقد خصصت المملكة يومًا للاحتفاء بهذا الرمز، حيث يتساءل الكثيرون عن متى يوم العلم السعودي 1445، وما هي أهم الفعاليات في هذا اليوم؟

متى يوم العلم السعودي 1445؟

يمثل يوم العلم السعودي اللحظة التاريخية التي اختار فيها المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود التصميم الحالي للعلم الوطني، وفقًا للقرار الملكي الصادر في عام 2023، تم اعتماد الحادي عشر من مارس سنويًا كعطلة رسمية بمناسبة يوم العلم السعودي، والذي يتزامن في عام 1445 هـ مع بداية شهر رمضان المبارك لعام 2024.

العلم، الذي يحمله بفخر جنود القوات المسلحة السعودية، يرفرف عاليًا كرمز لسيادة المملكة وعزتها، ويشهد هذا اليوم احتفالات ينتظرها الشعب بكل شغف، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بتراثهم الوطني.

أهم فعاليات يوم العلم السعودي 1445

بعد أن تعرفنا على متى يوم العلم السعودي 1445؟ نرى أنه يكتسب الاحتفاء بيوم العلم في عام 1445 أهمية بالغة لدى المملكة العربية السعودية، إذ يمثل تجديداً لروح الوحدة الوطنية والفخر بالانتماء إلى الهوية السعودية، مؤكداً على مشاعر الولاء والافتخار بالوطن، وتتضمن الاحتفالات بهذا اليوم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تلبي اهتمامات جميع الأعمار، وتشمل: