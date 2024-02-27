اضبط الآن تردد قناة القاهرة والناس 2024 على النايل سات

تعتبر قناة القاهرة والناس واحدة من القنوات المصرية التي تقدم محتوى متنوع ومناسب لجميع فئات المشاهدين، حيث تقدم عدد كبير من برامج المنوعات والبرامج الحوارية التي تقدمها نخبة من أفضل الإعلاميين، وأيضًا الأفلام والمسلسلات المميز والبرامج التثقيفية والتعليمية مثل برنامج “العباقرة” وغيرها الكثير، لنتعرف في هذا المقال من موقع البديل على تردد قناة القاهرة والناس 2024 على القمر الصناعي النايل سات، تابعونا.

تردد قناة القاهرة والناس على النايل سات

من وقت لأخر يتغير ترددات القنوات الفضائية حتى تحسن وتطور من جودة صورتها وصوتها مع تطور التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة، ولذلك سنوضح لكم في هذه الفقرة تردد قناة القاهرة والناس الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات، وهي على الحو التالي:

تردد قناة القاهرة والناس 1

تردد القناة على النايل سات: 12284.

اسم القناة: Al Kahera Wal Nas.

معامل الترميز: H 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6\5.

استقطاب: رأسي .

جودة القناة: HD.

تردد قناة القاهرة والناس 2

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12015.

معدل التصحيح: 4\3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة القاهرة والناس دراما

اسم القناة في قائمة القنوات: Al Kahera Wal Nas Drama.

تردد القناة: H 11765.

معدل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز:27500.

جودة القناة: SD.

كيفية ضبط التردد على الريسيفر

يمكن الآن ويسهولة ضبط تردد القناة على الريسيفر الخاص بخطوات بسيطة وهي: