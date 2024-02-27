اللي يلعب ميزهقش.. نزل اكواد جراند ثفت أوتو + تحميل gta مجانا واستمتع بطيارات وعربيات مجانا “فلوس واسلحة معاك”

يبحث الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية عن اكواد جراند ثفت أوتو، لما تتميز به هذه اللعبة من التشويق والمغامرة، حيث لا يشعر اللاعبين بالملل أثناء لعبها، ولهذا حققت لعبة جراند ثيفت أوتو إيرادات تقدر بالملايين خلال أيام قليلة من إصدارها، وهذا ما جعلها واحدة من أشهر الألعاب التي حققت نجاح كبير في عالم الألعاب الإلكترونية، وسنعرض لكم أكواد اللعبة، وطريقة تنزيلها، من خلال هذا المقال.

لعبة جراند ثيفت اوتو

تعتبر لعبة جراند ثيفت اوتو من أكثر الألعاب التي جذبت عدد كبير من عشاق العاب الفيديو، حيث وصلت إيراداتها إلى ما يقارب من مليون دولار خلال أسبوع واحد من إصدارها، ويمكن تنزيل هذه اللعبة على الهواتف الذكية وكذلك على لوحات الكمبيوتر، كما أنها تتميز بجودة عالية، تجعلك تشعر بأنك على أرض الواقع، حيث تدور أحداثها في عالم مفتوح ضخم، مليء بالمغامرات والمهام والرسومات الواقعية، ولذا وجدنا أن الكثير من محبيها يبحثون عن اكواد جراند ثفت أوتو، للإستمتاع بجاذبية هذه اللعبة.

اكواد جراند ثفت أوتو

يمكن من خلال اكواد جراند ثفت أوتو حصول اللاعب على السيارات وملابس وأسلحة جديدة، هذه الاكواد هي :

كود شاحنة Trashmaster هو:1-999-872-7433

شفرة انزلاق السيارات:1-999-766-9329.

طائرة هليكوبتر: -999-289-9633.

سيارة كوميت: 1-999-266-38.

كود دراجة نارية Sanchez bike هو:1-999-633-7623.

شفرة الباراشوت: -999-759-3483.

سيارة تمشي على الماء: -999-766-9329.

سيارة ليموزين:1-999-846-39663.

سيارة كادي: -999-4653-461.

اكواد جراند ثفت أوتو للملابس

يمكن الحصول على الملابس من خلال إدخال أكواد جراند ثفت أوتو التالية:

ملابس السباحة: 1-999-724-6546.

ملابس السباحة النسائية: 1-999-625-3485.

ملابس عسكرية: 1-999-532-8825.

ملابس شرطة: 1-999-356-2837.

ملابس طبيب: 1-999-387-4263.

ملابس عامل بناء: 1-999-656-2255.

اكواد جراند ثفت أوتو لزيادة الأموال

يمكن إستخدام مجموعة أكواد للحصول على الأموال في لعبة جراند ثيفت اوتو منها:

رمز سلاح المشاجرة والهجوم للهاتف (42637 – 468 – 999 -1).

كلمة السر للرصاص المتفجر للهاتف (439 – 444 – 999 -1)، بينما لأجهزة البلاي ستيشن (يمين، مربع، x، يسار، R2 R1، يسار، يمين، يمين، L1، L1، L1).

كلمة السر للسباقات عالية السرعة في اللعبة للهاتف (2463 – 228 – 999 – 1)، بينما لأجهزة البلاي ستيشن (مثلث، يسار، يمين، يمين، L1 L2، مربع).

كلمة السر للسباحة بسرعة في اللعبة للهاتف (46844557 – 999 – 1)، بينما لأجهزة البلاي ستيشن (يسار، يسار، L1، يمين، يمين، R2، يسار، L2، يمين).

خطوات تنزيل لعبة جراند ثيفت اوتو

يمكن تنزيل لعبة جراند ثيفت اوتو على الهاتف الذكي بكل سهولة، عن طريق إتباع عدة خطوات كالآتي: