تعالى شوف شروط استحقاق معاش مبكر في قانون العمل الجديد لو عايز تبدأ مشروعك من بدري

شروط استحقاق معاش مبكر، يتساءل العديد من المواطنين عن تفاصيل الخروج إلى المعاش المبكر في مصر، حيث أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لكي يتم استحقاق هذا المعاش، وهذه الشروط قد تم وضعها من قبل التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن الشروط الخاصة باستحقاق المعاش المبكر سواء كان في القطاع العام أو كان في القطاع الخاص.

شروط استحقاق معاش مبكر لدى القطاع العام

هناك بعض الشروط التي من الضروري توفيرها في حالة الخروج إلى المعاش المبكر، وهذه الشروط هي التي تخص المواطنين العاملين في القطاع العام، فمن ضمن شروط استحقاق معاش مبكر لدى القطاع العام:

أن يكون هناك مدد اشتراك خاص بالمواطن في التأمينات الخاصة بالشيخوخة وأيضًا العجز والوفاة.

أن يكون مدة الاشتراك التأميني الخاص بالمواطن يزيد عن 20 عامًا حتى عامنا هذا، ولكن من بداية عام 2025 م سيتم ارتفاع هذه المدة إلى 25 عامًا.

أن يكون للمواطن اشتراك تأميني يصل إلى 6 أشهر بشكل منفصل، كما يجب ألا يقل عن 3 أشهر بشكل مُتصل.

شروط استحقاق معاش مبكر لدى القطاع الخاص

هناك بعض الشروط التي من الضروري توفيرها في حالة الخروج إلى المعاش المبكر، وهذه الشروط هي التي تخص المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فمن ضمن تلك الشروط هي: