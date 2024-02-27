أخبار مفيش بعد كده …  استعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه عبر وزارة القوى العاملة

اقتراب شهر رمضان المبارك، وتم البحث من قبل الكثير عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة البالغة 1000 جنيه وانه منحة ودعم يحصل عليه أصحاب الشركات غير المنتظمة الذين ليس لديهم دخل ثابت، ومن خلال مقالنا سنتعرف على منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه عبر وزارة القوى العاملة.

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه عبر وزارة القوى العاملة

يتساءل الكثير من المواطنين موعد فتح باب التسجيل في المنحة حيث انه لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد وانه يوجد عدد من تقارير يمكن أن تؤكد أنه سيتم صرف منحة قدرها ألف جنيه قبل بداية شهر رمضان المبارك عام 2024، لمساعدة المواطنين للعمل على شراء مستلزماتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك قبل بداية شهر رمضان المبارك عام 2024.

التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

تم التصريح من قبل وزارة القوى العاملة المصرية أنه يمكن للمواطنين التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

اضغط على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

اختيارالعمالة غير المنتظمة.

ثم يتم كتابة رقم هاتف المترشح.

تسجيل رقم هوية مقدم الطلب في النموذج.

اضغط على زر التالي.

ثم يتم التعرف على التفاصيل الضرورية.

تقديم حالتك الاجتماعية وتاريخ ميلادك أيضًا.

حدد الرمز والنقر على زر إرسال الطلب.

اهم اوراق التسجيل لمنحه العمالة غير المنتظمة 2024