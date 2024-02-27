خبر عاجل … الاعلان عن حقيقة الفيروس الجديد الموجود بمصر

انتشرت بعض من الاخبار حول عن تسرب فيروس تنفسي إلى مصر ويتم الكشف عن حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر من القادمين من الخارج ويرغب الكثير بالتعرف على الحقيقة ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاعلان عن حقيقة الفيروس الجديد الموجود بمصر.

حقيقة الفيروس الجديد الموجود بمصر

تم التصريح من قبل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء عن نفيها لكافة الأخبار المنتشرة حول تسرب فيروس تنفسي جديد وكان ذلك من خلال بيان رسمي من الصحة خلال يوم 25 من شهر فبراير الموافق الأحد الماضي، وقامت وزارة الصحة والسكان بالتاكيد على عدم صحة هذه الأخبار وانها شائعات كاذبة ولكن لابد من الحظر من اي اعراض والابتعاد عن التجمع بين الاشخاص.

وزارة الصحة تطمئن المواطنين

فقد اعلنت وزارة الصحة عن انه لا يوجد خوف على المواطنين وان الأوضاع الصحية داخل مصر مستقرة ولم يتم الاعلان عن انتشار أو تفشي لأمراض أو فيروسات جديدة و يوجد لدى مصر برامج تقصي بفاعلية كبيرة تقوم برصد الأمراض الوبائية كما تقوم الوزارة بتنفيذ جميع الإجراءات في كافة الاماكن ومنها الموانئ والمطارات المصرية على جميع القادمين من البلاد وتطالب بعدم النظر لتلك الشائعات الكاذبة التي ليس لها أساس من الصحة، كما طالبت المواطنين بالحرص من تلك الاخبار وعلى جميع وسائل الإعلام بتحري المصداقية والدقة عند نشر الأخبار، والتحقق من صحة مثل هذه الأخبار وطالبت المواطنين بالتبليغ عن الشائعات والأخبار والاتصال بالمكان بشكل رسمي والتاكد منها وهي متاحة طوال اليوم.