“حالو يا حالو ” … ما هو موعد شهر رمضان 2024 في مصر وجميع الدول العربية
يبحث الكثير عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر وجميع الدول العربية حيث انه يعتبر من ضمن الشهور التي ينتظرها الكثير بسبب فضله العظيم ومن خلال هذا المقال سنتعرف على موعد شهر رمضان 2024 في مصر وجميع الدول العربية.
موعد شهر رمضان 2024
يتزايد البحث عبر محركات البحث عن موعد شهر رمضان المبارك وانه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان في يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وانه لم يتبقي علي شهر رمضان سواء 13 يوم، وسوف يتم التأكد من موعد شهر رمضان من خلال قيام دار الإفتاء والتي يتم عقد مؤتمر باواخر شهر شعبان ومن المتوقع ان تكون عدد أيامه 30 يومًا، كما وصلت عدد ساعات الصيام باول ايام شهر رمضان 13 ساعة و 18 دقيقة فقط، اما عن آخر يوم من رمضان الموافق 9 أبريل سيكون اكثر عدد ساعات الصيام وهو14 ساعة و14 دقيقة كما انه عند بداية بيوم الإثنين 11 مارس القادم، ومن المقرر أن يكون آخر يوم في شهر رمضان هو 9 أبريل 2024ويبدا بعدها عيد الفطر المبارك لمدة ثلاث ايام اجازة رسمية ويتم الذهاب للاقارب والاصدقاء.
ما هي اهم أدعية شهر رمضان المبارك 2024
- يارب اجعلني من الفائزين بجناتك، ويارب اجعلنا من الشاكرين لنعمك، واجعلني من المقربين إليك بإحسانك.
- ربنا قرب لنا الإحسان وكره إلينا الفسوق والعصيان بعونك يا أرحم الراحمين.
- اجعل صيامي وقيامي و صلاتي وسجودي مقبولين يا رحمن يا رحيم واعف عني يا كريم.
- ربنا اجعل ذنبي مشكور وسعي مشكور وعملي مقبول وعيبي مستورا يا سميع يا عليم.
- أسألك أن ترزقني رزقاً حلالاً طيباً مباركاً، واجعلني من عبادك الشاكرين.
- سلمنا لرمضان وسلمه منا متقبلاً يا رب العالمين.
- اللهم بارك لي في شهر رمضان وبارك لي في عملي وتقبله مني وأعني على الصيام.
- يارب نرجوك ان تكون عونًا للمستضعفين في غزة وأطعمهم واسقهم وأنصرهم على أعدائهم.
- اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لي فحقق لي ما أتمنى وتقبل دعوتي.