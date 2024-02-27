“حالو يا حالو ” … ما هو موعد شهر رمضان 2024 في مصر وجميع الدول العربية

يبحث الكثير عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر وجميع الدول العربية حيث انه يعتبر من ضمن الشهور التي ينتظرها الكثير بسبب فضله العظيم ومن خلال هذا المقال سنتعرف على موعد شهر رمضان 2024 في مصر وجميع الدول العربية.

موعد شهر رمضان 2024

يتزايد البحث عبر محركات البحث عن موعد شهر رمضان المبارك وانه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان في يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وانه لم يتبقي علي شهر رمضان سواء 13 يوم، وسوف يتم التأكد من موعد شهر رمضان من خلال قيام دار الإفتاء والتي يتم عقد مؤتمر باواخر شهر شعبان ومن المتوقع ان تكون عدد أيامه 30 يومًا، كما وصلت عدد ساعات الصيام باول ايام شهر رمضان 13 ساعة و 18 دقيقة فقط، اما عن آخر يوم من رمضان الموافق 9 أبريل سيكون اكثر عدد ساعات الصيام وهو14 ساعة و14 دقيقة كما انه عند بداية بيوم الإثنين 11 مارس القادم، ومن المقرر أن يكون آخر يوم في شهر رمضان هو 9 أبريل 2024ويبدا بعدها عيد الفطر المبارك لمدة ثلاث ايام اجازة رسمية ويتم الذهاب للاقارب والاصدقاء.

ما هي اهم أدعية شهر رمضان المبارك 2024