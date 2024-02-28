خطوة بخطوة 👇 كيفية تثبيت المود في GTA5..طريقة تنزيل الخريطة بالتحديث في قراند ثيفت أوتو 5

كيفية تثبيت المود في GTA5، الكثير من لاعبي ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية يحبون لعبة GTA 5 كثيرًا ويقومون بلعبها بشكل يومي، حيث أن هذه اللعبة من الألعاب الرائعة والتي قد حصلت على شعبية كبيرة من جميع أنحاء العالم، وهذا الأمر قد جعل للعبة الكثير من التحديثات المتنوعة، فأصبح هناك العديد من اللاعبين الذين يتساءلون عن كيفية تثبيت المود في اللعبة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن كيفية تثبيت المود في GTA 5.

كيفية تثبيت المود في GTA5

لعبة GTA 5 من أكثر الألعاب الشهيرة في عالم ألعاب الفيديو الالكترونية، حيث أن هذه اللعبة قد قامت بتحطيم أعلى وأكبر الأرقام القياسية في المبيعات الخاصة بها، وهذا يرجع إلى مدى إقبال الكثيرين على لعب تلك اللعبة، فلهذا يتم التساؤل من قبل الكثيرين عن كيفية تثبيت المود في GTA5، كما يتم البحث عن هذه طريقة التثبيت المجانية، فتكون الطريقة كالآتي:

يتم أولًا تحميل الملف الخاص بالمود من الموقع الخاص GTA-Mods.

يتم تشغيل الملف ومن ثم تحديد اللغة الخاصة بالعرض.

يتم تثبيت برنامج OpenIV ومن ثم تحديد اللعبة المرغوبة والمنصة التي يمكن أن تقوم بتشغيل اللعبة.

يتم اختيار Windows التي تكون في آخر Grand Theft Auto 5.

يتم تحديد مسار مجلد الخاص باللعبة ومن ثم الضغط على continue لتثبيت المود.

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