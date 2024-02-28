حط فلوسك في banque misr وارتاح..فوائد 200 ألف من بنك مصر كام واطمن على فلوسك

فوائد 200 ألف من بنك مصر كام أحد الأسئلة التي يطرحها المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات من بنك مصر، حيث تنوعت شهادات بنك مصر بالإضافة إلى أن العائد من هذه الشهادات يختلف حسب نوع الشهادة ومدتها وحرص بنك مصر في جمهورية مصر العربية على تقديم عدد كبير من شهادات الادخار التي تعود بنفع كبير على المواطنين.

فوائد 200 ألف من بنك مصر كام

يرغب العديد من المواطنين الاستثمار عبر شهادات بنك مصر، والتي يختلف نوعها والعائد منها وتكون هذه الشهادات متمثلة فيما يلي:

شهادة ادخار تكون نسبة فوائدها ما بين 2.88% حتى 6%.

هذه الشهادات يمكن امتلاكها من فترة تبدأ من خمس سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات.

العائد المتوقع لمدة خمس سنوات من الشهادة يكون 621 جنيهًا مصريًا.

أما الشهادة التي تصل إلى 10 سنوات يكون عائدها 353 جنيهًا.

هذه الشهادات عائدها يكون تراكمي يحصل عليه العميل بعد انتهاء مدة الشهادة.

شهادات ادخار بعائد ثابت

أعلن بنك مصر عن إصدار عدة شهادات بنكية ذات عائد كبير، وتكون فوائد مبلغ 200 ألف حسب نوع الشهادة والعائد المتوقع منها و الشهادات ذات العائد الثابت تكون كالتالي: