موعد التسجيل في المدارس الحكومية 1445 عبر نظام نور

أعلنت وزارة التعليم في الفترة الأخيرة، موعد التسجيل في المدارس الحكومية 1445 -2024 عبر نظام نور، كما أعلنت عدد من القرارات المهمة، مثل اعتماد الوزارة لخطة تسجيل الطلاب المستجدين، وذلك على نطاق مدارس المملكة كافة الحكومية والخاصة، كما أعلنت الوزارة أن تسجيل أطفال الروضة وطلاب الصف الأول الابتدائي، سوف يتم من خلال نظام نور بالمجان، وذلك من أجل تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسجيل الطلاب.

موعد التسجيل في المدارس الحكومية 1445

اعتمدت وزارة التعليم، خطة وضع موعد التسجيل في المدارس الحكومية 1445 وتسجيل طلاب الصف الأول بالمدارس الحكومية، وكذلك تسجيل أطفال الروضة، حيث سيبدأ التسجيل في اليوم الـ25 من مارس 2024 المقبل، والذي يوافق 15 رمضان 1445هـ، كما أشارت وزراة التعليم إلى أن التسجيل سوف ينتهي في اليوم الـ12 من شوال.

أما عن ميعاد التسجيل لطلاب الصف الأول في المدارس العالمية والأهلية، فإن التسجيل سيبدأ يوم 15 رمضان، كما سيستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد 1446هـ، أما عن التسجيل بمدارس تحفيظ القرآن، فإن التقديم سوف يبدأ يوم 15 رمضان، حيث سيستمر حتى 22 شوال.

تسجيل الطلاب المستجدين الكتروني

تتم عملية التسجيل الكترونيًا، وذلك من خلال حساب ولي الأمر عبر نظام نور، ويهدف التسجيل الالكتروني، إلى التسهيل على أولياء الأمور، وذلك لإلحاق أطفالهم بمراحل التعليم الأساسي، ويتم إتاحة هذه الخدمة بالمجان عبر موقع نور، كما يمكن التواصل مع مركز رعاية المستفيدين، وذلك على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.

خطوات التسجيل عبر نظام نور

يجب اتباع الخطوات التالية، وذلك لاستكمال عملية التسجيل وهي كالتالي: