GTA نازله قريب أوي📱 العرض الثاني لجَاتا 6 قريبًا عبر المتجر الرسمي من شركة روكستار جيمنج

العرض الثاني لجَاتا 6 الذي أعلنت عنه الشركة المصممة للعبة وتكون ألعاب Rockstar أحد الألعاب التي تتمتع بالعديد من المزايا، حيث كل فترة يتم تحديث اللعبة ويضاف إليها العديد من العروض المختلفة والجديدة التي تجذب الأشخاص محبي الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى أن اللاعبين توقعوا العرض الثاني للعبة من خلال بعض التوجيهات في العروض التقديمية الدعائية التي أطلقتها الشركة عن اللعبة.

العرض الثاني لجَاتا 6

قامت شركة لعبة جاتا 6 بالإعلان عن بعض الفيديوهات التي من خلالها يتعرف اللاعبين على التحديثات الجديدة باللعبة، وتحتوي العروض التقديمية على ما يلي:

وجد اللاعبين أن Reckoning 2439 في العرض الثاني من اللعبة أن هناك مشاهد عبارة عن سرب من الطيور وكان ذلك في الفيديو الأول.

هذه الطيور تكون عبارة عن 6 طيور تظهر في السماء، ولكن في نهاية المشهد يظهر 10 طيور.

أوضح اللاعبين أن هذا الفيديو يوضح أن 6 طيور هي شهر يونيو، أما العشر طيور تكون شهر أكتوبر.

هذه الشهور تدل على أن هناك تحديثات جديدة في اللعبة.

تحديثات العرض الثاني لجَاتا 6

علمت شركة لعبة جاتا 6 أنه قد تم تسريب العديد من الفيديوهات التي وصلت إلى حوالي 90 فيديو قصير وهذا التسريب قام به أحد الهاكرز، والتحديثات تكون عبارة عن: