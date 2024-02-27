“مصيبة بيتجسسو عليك”.. ظهور هذه العلامات على الواتساب تدل انك هاتفك مراقب وهناك من يتجسس عليك.. احمي تليفونك فورا!!

إن تطور التكنولوجيا جعل اختراق الواتساب سهلا ولذلك يبحث الكثير من مستخدمي الواتساب عن طريقة لحماية واتساب من الاختراق خاصة وأن الكثير يستخدمونه من أجل المحادثات السرية ويربطونه بمعاملاتهم البنكية وغيرها حيث أنه التطبيق الأكثر استخداما حول العالم ولذلك لابد من حمايته وسنقدم لكم كيفية حماية الواتس اب من الاختراق والحفاظ على كل الأسرار الشخصيةومن علامات الواتساب,إذا اكتشفت أن بريدك يحتوي على رسائل لم تعمد إلى فتحها ولكنها ظهرت كأنها مؤشرة على أنها قد تمت قراءتها وعند وجود تعديلات في ملفك الشخصي, في حال ملاحظتك لتعديلات لم تقم بها على حسابك كتحويل الصور الخاصة أو الإزالة لبعض الرسائل، فهذا قد يعتبر مؤشراً واضحاً على وجود من يخترق خصوصيتك, استقبلت بعض الرسائل المجهولة من جهات الاتصال التي تعود لأصدقائك وغالباً ما تكون مجرد نصوص قصيرة بلا معنى كل هذه علامات دليل على التجسس على هاتفك والواتساب.

طريقة تأمين الحساب على الواتساب

من السهل تأمين حساب واتساب وذلك بتعيين كلمة مرور للتطبيق ولابد من الحرص على ألا يعرفها أي أحد غيرك ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم فتح تطبيق واتساب والتأكد من تسجيل الدخول إليه.

من خلال الثلاث نقاط الموجودة في أعلى التطبيق يتم الضغط عليها ومن ثم تظهر قائمة يتم اختيار الإعدادات.

يتم الضغط على الخصوصية وتفعيل رمز م،ور شاشة الهاتف ومن ثم إدخال كلمة المرور التي تريدها ويجب ألا تقل عن 6 أرقام أو أحرف.

يتم الضغط على تأكيد أو موافق وبذلك يتم تنشيط كلمة المرور وعند استخدام التطبيق سوف يتعين إدخالها في كل مرة.

طريقة تعطيل قفل الشاشة على الواتساب

يتم فتح تطبيق الواتساب.

الضغط على الثلاث نقاط الموجودة في أعلى التطبيق.

يتم اختيار الإعدادات ومن ثم اختيار قفل الشاشة.

يتم اختيار تعطيل قفل الشاشة ومن ثم الضغط على موافق.

طريقة استخدام الواتساب ويب

يحتاج البعض إلى استخدام واتساب ويب من أجل إنجاز بعض المهمات حيث يحتاجون إلى ربط الواتساب بالكمبيوتر أو اللاب توب وذلك بسهولة من خلال الخطوات التالية: