مبارك عليكم.. رسميا تقديم موعد صرف دعم【 الضمان الاجتماعي 】شهر” آذار ” مارس 1445- 2024.. هذه حالات توقف راتب الضمان المطور + طريقة الاستعلام

إن مؤسسة الضمان الاجتماعي قامت بالإعلان عن موعد صرف الرواتب في شهر مارس حيث أنه تم تبكير موعد صرف الرواتب وذلك من أجل الرواتب حيث أنهم يعتمدون بشكل أساسي على هذه الرواتب في تلبية احتياجاتهم الأساسية حيث أن تم تبكير موعد الصرف ليكون مناسبا لكي لا يتعارض مع يوم إجازة رسمية في الطبيعي أن يكون صرف الرواتب في أول يوم في الشهر حيث يتم إيداع الرواتب في حسابهم البنكي في أول يوم من بعد منتصف الليل ويمكن التأكد من ذلك من خلال الاستعلام عن طريق الموقع الرسمي للنظام الاجتماعي المطور.

ما هو سبب تبكير صرف رواتب شهر مارس

تفاجأ الكثير من مستفيدي رواتب الضمان الاجتماعي بأنه سوف يتم صرف رواتب شهر مارس في يوم 29 فبراير 2024 وذلك لأن يوم واحد مارس يوافق يوم الجمعة وسوف يكون عطلة أسبوعية ولذلك تم تبكير الصرف ليوم واحد طبقا للقوانين كما أنه يمكن الاستعلام عن الرواتب والتأكد من وجودها في الحساب البنكي يوم 29 فبراير من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للنظام الاجتماعي المطور من هذا الرابط. إدخال البيانات من أجل تسجيل الدخول وذلك بكتابة رقم الهوية. يتم إدخال رمز التحقق. يتم الضغط على زر قبول. يتم إدخال رقم التحقق الخاص بتطبيق نفاذ ثم العودة إلى منصة الدعم والحماية. يتم الضغط على كلمة طلب الموجودة في الصفحة الرئيسية. تظهر صفحة جديدة يوجد بها رقم الطلب وحالة الأهلية. ما هي حالات توقف راتب الضمان الاجتماعي المطور

الحالات التي يتم فيها وقف الرواتب كالتالي: