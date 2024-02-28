سلع هتكفيك طول الشهر وزيادة .. نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024
يهتم العديد من المواطنين في مصر بمعرفة نصيب كل فرد من السلع التموينية خصوصاً أصحاب البطاقات التموينية، حيث إزداد التساؤل في الفترة الأخيرة في هذا الشهر عن ذلك ويتساءل المواطنين أيضاً عن الكميات المتاحة لهم والتي يمكنهم الحصول عليها من السلع الأساسية، وجاء ذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر التي تهدف إلى توفير مجموعة واسعة من السلع الغذائية لكل حاملين البطاقات التموينية، من أجل ضمان توفير كل احتياجاتهم الأساسية بشكل مستمر.
نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024
يكون نصيب الفرد المضاف على بطاقة التموين مبلغ قدره 50 جنيهًا لكل فرد في بطاقة التموين حتى الفرد الرابع، وفي حال وصول إلى الفرد الخامس وما بعده، يتم تخصيص مبلغ 25 جنيهًا للفرد، يتيح هذا النظام للمواطنين الحصول على السلع التموينية بأسعار مخفضة، حيث تتوفر أكثر من 32 صنفًا من السلع التموينية بأسعار ميسرة في أكثر من 42 ألف نقطة توزيع موزعة في جميع محافظات الجمهورية.
أسعار السلع التموينية
- يكون سعر كيلو السكر المعبأ حوالي 12.60 جنيه مصري.
- يكون سعر مكرونة زنة التي وزنها 800 جرام حوالي 14.00 جنيه مصري.
- يكون سعر مكرونة التي وزنها 400 جرام حوالي 7 جنيه مصري.
- يكون سعر زيت خليط بوزن 800 مللي حوالي 30 جنيه مصري.
- يكون اللبن الجاف بوزن 125 جرام حوالي 25.5 جنيه مصري.
- يكون سعر علبة مرقة دجاج حوالي 6 جنيه مصري.
- يكون سعر الخل بوزن 900 مللي حوالي 6 جنيه مصري.
- يكون سعر ملح الطعام وزن 300 جرام حوالي 1.25 جنيه مصري.
- يكون سعر حلاوة طحينية وزن 40 جرام حوالي 3 جنيه مصري.
- يكون سعر البسكويت السادة حوالي 2.75 جنيه مصري.
- يكون سعر الطحينة البيضاء وزن 140 جرام حوالي 3.75 جنيه مصري.
- يكون سعر العدس المجروش النصف كيلو حوالي 21 جنيه مصري.
- يكون سعر الفول المعبأ النصف كيلو حوالي 9.00 جنيهات.