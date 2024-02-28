سلع هتكفيك طول الشهر وزيادة .. نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

يهتم العديد من المواطنين في مصر بمعرفة نصيب كل فرد من السلع التموينية خصوصاً أصحاب البطاقات التموينية، حيث إزداد التساؤل في الفترة الأخيرة في هذا الشهر عن ذلك ويتساءل المواطنين أيضاً عن الكميات المتاحة لهم والتي يمكنهم الحصول عليها من السلع الأساسية، وجاء ذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر التي تهدف إلى توفير مجموعة واسعة من السلع الغذائية لكل حاملين البطاقات التموينية، من أجل ضمان توفير كل احتياجاتهم الأساسية بشكل مستمر.

نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

يكون نصيب الفرد المضاف على بطاقة التموين مبلغ قدره 50 جنيهًا لكل فرد في بطاقة التموين حتى الفرد الرابع، وفي حال وصول إلى الفرد الخامس وما بعده، يتم تخصيص مبلغ 25 جنيهًا للفرد، يتيح هذا النظام للمواطنين الحصول على السلع التموينية بأسعار مخفضة، حيث تتوفر أكثر من 32 صنفًا من السلع التموينية بأسعار ميسرة في أكثر من 42 ألف نقطة توزيع موزعة في جميع محافظات الجمهورية.

أسعار السلع التموينية