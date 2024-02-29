ألف مبروك ..”قرار رئاسي” رفع مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين والمعاشات ‏171 ألف جنيه سواء طلعت أو هتطلع معاش

وفقاً للمادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، حول حساب المكافأة للموظفين، يتم حساب أجر شهري إضافي عن كل سنة عمل يقضيها الموظف بعد قضاء 5 سنوات في الخدمة، حيث يتم تقدير قيمة هذا الأجر باعتباره متساويًا لأجر حساب معاش الأجر الأساسي الذي يحدده القانون، يعني ذلك أن كل سنة من الخدمة التي يقضيها الموظف تُحسب كشهر إضافي في حساب المكافأة، ويتم حساب قيمة هذا الشهر الإضافي بناءً على الأجر الأساسي المحدد في القانون.

قضاء خمس سنوات في الخدمة

يقوم القانون بالربط بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة وبين عدد سنوات العمل، ففي الحالة الأولى عندما تكون مدة الخدمة من سنة إلى 5 سنوات تكون مكافأة نهاية الخدمة هي مجموع مرتب 21 يوم عن كل سنة، وفي الحالة الثانية عندما تكون مدة الخدمة تتجاوز 5 سنوات يتم احتساب المكافأة عن الخمس سنوات الأولى من الخدمة على أساس 21 يوم لكل سنة، هذا بالإضافة إلى راتب 30 يوم عمل عن كل سنة تزيد عن 5 سنوات.

قيمة الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة

تتغير قيمة الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة وفقًا لفترة الخدمة، حيث يتم تحديد هذه القيم بناءً على عدد سنوات الخدمة العملية، فيما يلي توضيح وإعادة صياغة للمعلومات: