هل يوجد زيادة في معاش تكافل وكرامه؟ وزارة التضامن الاجتماعي تبشر وفق قرارات الرئيس السيسي الأخيرة

صدرت مجموعة من القرارات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء الحماية الاجتماعية للمواطن المصري ومن أبرز هذه القرارات زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة تقدر بـ 15% بتكلفة تصل إلى 5,5 مليار جنيه ومن هنا تصبح الزيادة خلال سنة بقيمة 55% من قيمة المعاش حيث تقرر تخصيص 41 مليار جنيه معاش تكافل وكرامة للعام الحالي، وسوف نوافيكم بأدق التفاصيل في السطور التالية.

زيادة معاش تكافل وكرامة

يقدر عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بعدد 22 مليون مواطن مصري من 5,2 ملايين أسرة مصرية، بالإضافة إلى حصولهم على مجموعة من الخدمات المجانية المتمثلة في التعليم، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على إمكانية صرف المعاشات من البنوك أو ماكينات الصراف الآلية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث جاءت الزيادة المنصوص عنها كالتالي:

كانت الزيادة الأولى في شهر مارس الماضي لعام 2023 بنسبة تقدر ب 25%

أما بالنسبة للزيادة الثانية فكانت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة تقدر ب 15% بأوامر صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث جاءت الزيادات في ضوء توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

وتمثلت الزيادة الأخيرة التي أوصى بها الرئيس المصري بنسبة 15%.

والجدير بالذكر أن قرارات الرئيس قد جاءت من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين حيث أمر بأكبر مجموعة قرارات اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يبدأ تنفيذها بداية من الشهر المقبل.

ووفقا لما جاء في قرار وزارة التضامن الاجتماعي فإن الموازنة المخصصة للدعم المالي قد ارتفعت من 3,7 مليار جنيه لعام 2014 إلى 19.5 مليار جنيه لعام 2021، كما ارتفعت الموازنة إلى قيمة 36 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023، أما بالنسبة للعام المالي الحالي فقد تقرر تخصيص 41 مليار جنيه معاشات تكافل وكرامة عن عام 2024م.